地獄からの使者スパイダーマン！ 東映版マーベル・レジェンドがトイサピエンスで

1978年に東映が製作した『スパイダーマン』のスパイダーマンが、ハズブロの「マーベル・レジェンド」シリーズにラインナップ入り。日本国内ではホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」の限定アイテムとなる。

『スパイダーマン』(東映版)は、日本の東映が米国マーベルの正式許諾を受けて制作した特撮作品。設定に大幅なアレンジが加えられており、日本人の山城拓也がスパイダーマンに変身、悪のインベーダー鉄十字団と戦う。

日本オリジナルの巨大ロボ・レオパルドンが登場することから、後年には異色作として見られる向きもあるが、放送当時は絶大な人気を誇った。またスパイダーマンのアクションは実写としては当時の世界最高レベルであり、マーベルの原作者スタン・リーも、レオパルドンも含めて高く評価していた作品である。

近年アメコミの『スパイダーバース』『スパイダーゲドン』などにレオパルドン共々登場して活躍しており、アメリカや日本のアメコミファンの間でも認知度や人気が高まっていた。

「マーベル・レジェンド」6インチラインは、USトイ定番である6インチサイズの大人気アクションフィギュアシリーズ。コレクション性が高い多種多様なバリアントの存在が、全米をはじめ世界中のコレクターを熱くさせている。

今回は東夷版スパイダーマンが、『マーベル』「マーベル・レジェンド」6インチ・アクションフィギュア スパイダーマン60周年記念シリーズ スパイダーマン[TVドラマ『スパイダーマン(東映TVシリーズ)』]として、「マーベル・レジェンド」のスパイダーマン60周年記念シリーズにラインナップ入り。

ホットトイズのフラッグシップ・ストア「トイサピエンス」が正規輸入、限定アイテムとして日本国内に登場する。

全高約15センチ。この価格帯では驚異といえる約25箇所の可動ポイントを有しつつも、プロポーションを損なうことなく細部まで再現されている。

アクセサリーとしてスパイダーウェブ、エフェクトパーツ、差し替え用ハンドパーツが付属するので、さまざまなシーンの演出が可能だ。

なおトイサピエンスでは、『マーベル』「マーベル・レジェンド」6インチ・アクションフィギュアスパイダーマン60周年記念シリーズ 2パックピーター・パーカー&ネッド・リード[映画『スパイダーマン:ホームカミング』]、『マーベル』「マーベル・レジェンド」6インチ・アクションフィギュアスパイダーマン60周年記念シリーズ スパイダーマン(フューチャー・ファウンデーション/ステルススーツ)[コミック]も限定アイテムとして展開する。

スパイダーマンファンは要チェックだ。

(C)2022 MARVEL Based on original 1978 Spider-Man TV Series created by TOEI Company, Ltd.

(C)2022 Hasbro. All Rights Reserved.