ワクチンを「打ちたくても打てない」…10代の声、それぞれの事情を理解すること

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。毎週月曜にお届けしている「SOCIAL LOCKS!」のコーナーでは、生まれた環境のこと、性のこと、障がいのことなど、周りとの"違い"について悩んでいるさまざまな10代の声を届けています。5月23日(月)の放送では、アレルギーが理由で新型コロナウイルスのワクチンを打てず、周りからの理解が得られないというリスナーのメッセージを紹介。パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が、さまざまな状況を理解し、共感する大切さを語り合いました。私はアレルギーを持っています。薬やワクチンに対して、過剰な反応が出てしまうというアレルギーです。3歳のときにインフルエンザの予防接種を受けて具合が悪くなったり、病院で処方してもらった薬が体に合わなかったことから、かかりつけ医とも相談して、それ以来ワクチンは打っていません。そして病院で薬をもらうときは、なるべく漢方にしてもらっています。もちろん、新型コロナウイルスのワクチンも受けられていません。受けたい気持ちはありますが、親とも相談し、アレルギー反応が起こる可能性があるため打ちたくても打てない状況です。私はワクチンを打てなくても、手洗いやうがい、マスクなど、自分ができる行動は精一杯やっています。それでも友達は、私がワクチンを打っていないせいで、「近寄らないで」とか「周りの人を守る気はないの?」など、心ない言葉をかけてきます。言われたときは、正直つらかったです。友達にアレルギーのことを説明しても、なかなか理解してもらえません。ワクチンを打ちたくても、さまざまな理由で打てない人がいる、ということをみなさんに知ってほしいです。こもり校長:体質のせいでワクチンが打てないというのは……今の世の中がすごく過敏になっているから、浮き彫りになってくる話なのかなと思うね。ぺえ教頭:そうだね。こもり校長:俺もアレルギーがあるから、インフルエンザの予防接種を受けると副反応で熱が出たり具合が悪くなったりするんだよね。だから毎年、時機をうかがって仕事がない日に打って……とやってきたんだけど。ぺえ教頭:うんうん。こもり校長:このコロナ禍になって……コロナになったら、お仕事を休まないといけなくなるからね。俺は自分のなかの正義に従って、コロナのワクチンは打ったんだけど。打ちたくても打てない人って、もちろんいると思うのよ。ぺえ教頭:そうだね。そういうところも、分かち合っていきたいよね。こもり校長:これはすごく難しい話だと思う。正義がどこにあるかによって、見え方が変わってくる話だから。ぺえ教頭:そうだね。でもワクチンに対しては、無意識に圧力みたいなものは感じるよね。「打たなきゃいけない」っていうね。こもり校長:あると思うよ。特に今はマスクについての話もすごく出ているじゃない? 「学校で体育の時間はマスクをしなくてもいい」と国が言ったというニュースがあったけど、「日本でマスクを外している人が、どれだけいます……?」って。ぺえ教頭:まだね~……。こもり校長:でも世界を見てみたら、ほとんど(の人が)外しているんだよね。国民性もあるだろうけど、日本で(マスクが)信じられている正義があるからやっていることであって。そこがずれると……という話でもあるから。ぺえ教頭:そうだね。こもり校長:自分が信じているものも大事だし、周りが信じているものも大事だから。そこのバランスがうまく取れる世界になればいいのにな、っていう。ぺえ教頭:人それぞれの理由を、しっかり共感し合いたいよね。こもり校長:そうだね。でもこういうふうに話を聞かせてくれることで、「そういうことなんだ……!」と知ることができるから。またみんなの世界が広がったと思う。話してくれてありがとう。「SOCIAL LOCKS!」では、さまざまな声を募集しています。わかってほしいのにわかってもらえないことや、「もっとこうなればいいのに」と思っていることがあれば、番組の特設サイトまでお寄せください。5月からスタートする、超ダイバーシティ芸術祭「True Colors Festival」の新プロジェクト「True Colors CARAVAN」にて、「SCHOOL OF LOCK!」が「SOCIAL LOCKS!」の課外授業をおこないます。全6都市を回るこのイベントの第1弾は、5月28日(土)に愛知県名古屋市の「アスナル金山 明日なる!広場」で開催。特別講師としてSKE48の須田亜香里さんが登場します。詳細は「SOCIAL LOCKS!」の特設サイトをご確認ください。