リアム・ギャラガー、3rdアルバム『C’MON YOU KNOW』よりリリックビデオ公開

リアム・ギャラガーが、最新アルバム『CMON YOU KNOW / カモン・ユー・ノウ』を2022年5月27日にリリースした。

国内盤にはボーナス・トラックが1曲含まれており、全15曲が収録。リアムは本作のタイトル『CMON YOU KNOW / カモン・ユー・ノウ』について「俺、タイトルの長いアルバムって好きじゃないんだよね、俺はただ、Be Here Nowとか、そういうタイトルが好きとか、そんな感じなわけ。ほら、You Are Not Hereとか、そういうのが好きなんだよ。短いタイトルのやつ」と語っている。

また、作品の内容についても「このアルバムは今までと少し異なるんだ、独特なところがある。80%は狂気、そして残りの20%はクラシックにできている。新しいことにチャレンジをしたと思う。そして、新型コロナウィルスに関連することも少しは入れたんだよ」と、語った。

最新アルバムと同日にライブアルバム『DOWN BY THE RIVER THAMES / ダウン・バイ・ザ・リバー・テムズ』もリリースされ、対象店舗で同時に購入した人にはオフィシャル・トートバックがプレゼントされる。

さらに、アルバム収録曲の「Diamond In the Dark / ダイヤモンド・イン・ザ・ダーク」のリリックビデオも公開。先行リリースしていた「Everythings Electric / エヴリシングズ・エレクトリック」、「Better Days / ベター・デイズ」、「Cmon You Know / カモン・ユー・ノウ」よりも洗練された、ロック・ナンバーとなっている。

<リリース情報>

リアム・ギャラガー

3rdアルバム『CMON YOU KNOW / カモン・ユー・ノウ』

発売日:2022年5月27日(金)

品番:WPCR-18502

価格:2860円(税込)

※ボーナス・トラック1曲収録

=収録曲=

1. More Power / モア・パワー

2. Diamond In the Dark / ダイヤモンド・イン・ザ・ダーク

3. Dont Go Halfway / ドント・ゴー・ハーフウェイ

4. Cmon You Know / カモン・ユー・ノウ

5. Too Good For Giving Up / トゥー・グッド・フォー・ギヴィング・アップ

6. It Was Not Meant To Be / イット・ワズ・ノット・メント・トゥ・ビー

7. Everythings Electric / エヴリシングズ・エレクトリック

8. Worlds In Need / ワールズ・イン・ニード

9. Moscow Rules / モスクワ・ルールズ

10. Im Free / アイム・フリー

11. Better Days / ベター・デイズ

12. Oh Sweet Children / オー・スイート・チルドレン

13. The Joker / ザ・ジョーカー

14. Wave / ウェイヴ

日本盤ボーナス・トラック

15. Too Good For Giving Up (Alternate Version)/ トゥー・グッド・フォー・ギヴィング・アップ(オルタネイト・ヴァージョン)

https://liamgallagherjp.lnk.to/CMONYOUKNOWPu

リアム・ギャラガー

ライブアルバム『DOWN BY THE RIVER THAMES / ダウン・バイ・ザ・リバー・テムズ』

発売日::2022年5月27日(金)

価格:2750円(税込)

=収録曲=

1. Hello / ハロー

2. Wall of Glass / ウォール・オブ・グラス

3. Halo / ヘイロー

4. Shockwave / ショックウェーブ

5. Columbia / コロンビア

6. Fade Away / フェイド・アウェイ

7. Why Me? Why Not. / ホワイ・ミー?ホワイ・ノット

8. Greedy Soul / グリーディー・ソウル

9. The River / ザ・リバー

10. Once / ワンス

11. Morning Glory / モーニング・グローリー

12. Cigarettes & Alcohol / シガレッツ&アルコール

13. Headshrinker / ヘッドシュリンカー

14. Supersonic / スーパーソニック

15. Champagne Supernova / シャンペン・スーパーノヴァ

16. All Youre Dreaming Of / オール・ユーアー・ドリーミング・オブ

https://liamgallagherjp.lnk.to/DBTRTLivePu

リアム・ギャラガー オフィシャルサイト:https://www.liamgallagher.com/home/