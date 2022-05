藤本美貴「すごくブチ切れたことはあります（笑）」一番大きな“夫婦ゲンカ”を振り返る

女優・すみれと、双子タレント・広海が美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMの番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。4月24日(日)~5月8日(日)の3週にわたり、藤本美貴さんがゲストに登場! 今回は、5月1日(日)の放送内容を紹介。夫婦円満の秘訣について伺いました。(すみれが産休中のため、今週は、広海とともに広海の双子の兄弟・深海がMCを務めました)広海:私たち双子は、一緒に住んでいて仲もいいんですけど、エブリデイ、ケンカをしているんですよ。藤本さんは(夫の庄司智春さんとは)ケンカしないの?藤本:するする(笑)!深海:どういう理由でケンカするんですか?藤本:連絡事項をミスっているとか(笑)。広海・深海:(笑)!!藤本:あとは“そんなの聞いてない”とか、“言い方がイヤ”だとか。広海:普通の夫婦のケンカだね。藤本:そうそう。最近は(子どもが)3人いてバタバタしているから、ケンカする時間もないなって思うけど、ちょっとした普通のケンカが多いかも。深海:仲直りはどうやってするんですか?藤本:大きなケンカしたときはちゃんと話し合って、「ごめんね」ってお互いに言いますね。深海:ちゃんと向き合ってるんですね。藤本:うんうん!深海:今年で結婚13年目とのことですが、今までの一番大きなケンカはどんなものでしたか?藤本:去年ぐらいかな、旦那さんが料理をするためにスーパーへ買い物に行ってたんだけど、玉ねぎが家にあるかどうかを知りたかったみたいで、LINEで「玉ねぎはある?」って聞かれたんだけど、私は子ども3人のお世話でてんてこまいで、全然気づいてなくて見てなかったの。そうしたら、帰ってきた途端、「全然LINE見てないじゃん!“玉ねぎがいるかどうか”聞いたのに!」ってすごい剣幕で怒られたから、「玉ねぎは迷ったら買ってこい!!」って(笑)。広海・深海:ハハハ(笑)!藤本:「一番使いやすい野菜なんだから、家に玉ねぎがあるかどうかなんてどうだっていいんだよ! 買ってきたらいいんだ!」って、すごくブチ切れたことはあります(笑)。深海:どうやって仲直りしたんですか(笑)?藤本:そのときは、旦那さんが「ごめん」って(笑)。深海:あちら側からすると、思ったよりもフルスロットルで逆ギレされたってことね(笑)。藤本:そうそう(笑)。深海:逆に、関係をうまく続けるための“夫婦仲良しの秘訣”だったり、気をつけていることはありますか?藤本:やっぱり、よく会話をするようにしていますね。ケンカはしてもいいと思うんだけど、お互いがちゃんと納得いくまで逃げないで話し合う(ことが大事だと思います)。旦那さんは、“生まれも育ちも性別も年齢も違うんだから、ケンカがあって当たり前だ”みたいな考えで、ちゃんと話し合ってお互いが合わせていくのが大事だよね、という感じですね。深海:すごく良いですね。広海:多様性ですね。深海:“違って当たり前”みたいな。藤本:本当にそんな感じ(笑)。あとは、結婚記念日には、私のお母さんに子どもを任せて、2人だけで食事に行くって決めてるの。広海:13年ずっとやってるの?藤本:うん、13年ずっと。広海・深海:すごい! ステキ!!<番組概要>番組名:KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30amパーソナリティ:すみれ、広海番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/