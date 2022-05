なにわ男子の1stアルバム「1st Love」が7月13日にリリースされることが決定した。

アルバムにはシングル曲「初心LOVE」「The Answer」「サチアレ」や新曲を収録。関西ジャニーズJr.時代からの代表曲「ダイヤモンドスマイル」の新録版がリード曲として収められる。

アルバムは初回限定盤1、2、通常盤の3形態でリリースされる。初回限定盤1はミュージックビデオとメイキングを収めた映像ディスク、ジャニーズJr.時代の楽曲をコンプリートしたCDが、初回限定盤2には初ライブツアーの最終公演をほぼ丸ごと収録した映像ディスクが付属。通常盤のCDには「シンシア」「Timeless Love」がボーナストラックとして収録される。

また、なにわ男子は7月から10月にかけてツアー「なにわ男子 Debut Tour 2022 1st Love」を開催することも決定。7月23日の東京・国立代々木競技場第一体育館を皮切りに全国9都市を巡る。

なにわ男子「1st Love」収録内容

初回限定盤1

CD DISC 1

01. Overture

02. 初心LOVE

03. Dreamin' Dreamin'

04. サチアレ

05. 月火水木君曜日

06. 妄想っちゅーDiscooooooo!!

07. Brand New Heroine

08. ちゅきちゅきハリケーン

09. Welcome to アイラブユー

10. The Answer

11. Emerald

12. ダイヤモンドスマイル

CD DISC 2

01. なにわ Lucky Boy!!

02. アオハル -With U With Me-

03. 僕空~足跡のない未来~ M7.Soda Pop Love

04. 2Faced

05. Seven Stars

06. Shall we…?

07. Soda Pop Love

08. Time View~果てなく続く道~

09. 夜這星

10. 夢わたし

DVD / Blu-ray

・「ダイヤモンドスマイル」Music Video & Making

初回限定盤2

CD

01. Overture

02. 初心LOVE

03. Dreamin' Dreamin'

04. サチアレ

05. 月火水木君曜日

06. 妄想っちゅーDiscooooooo!!

07. Brand New Heroine

08. ちゅきちゅきハリケーン

09. Welcome to アイラブユー

10. The Answer

11. Emerald

12. ダイヤモンドスマイル

DVD / Blu-ray

・「なにわ男子 First Live Tour 2019-2020 ~なにわと一緒に#アオハルしよ?~」@大阪城ホール

通常版

CD

01. Overture

02. 初心LOVE

03. Dreamin' Dreamin'

04. サチアレ

05. 月火水木君曜日

06. 妄想っちゅーDiscooooooo!!

07. Brand New Heroine

08. ちゅきちゅきハリケーン

09. Welcome to アイラブユー

10. シンシア(ボーナストラック)

11. Timeless Love(ボーナストラック)

12. The Answer

13. Emerald

14. ダイヤモンドスマイル

なにわ男子 Debut Tour 2022 1st Love

2022年7月23日(土)東京都 国立代々木競技場第一体育館

[1回目]START 12:30

[2回目]START 17:30



2022年7月24日(日)東京都 国立代々木競技場第一体育館

[1回目]START 12:30

[2回目]START 17:30



2022年7月26日(火)大阪府 大阪城ホール

START 18:00



2022年7月27日(水)大阪府 大阪城ホール

[1回目]START 12:30

[2回目]START 17:30



2022年7月28日(木)大阪府 大阪城ホール

[1回目]START 12:30

[2回目]START 17:30



2022年8月5日(金)愛知県 日本ガイシホール

[1回目]START 12:30

[2回目]START 17:30



2022年8月6日(土)愛知県 日本ガイシホール

[1回目]START 12:30

[2回目]START 17:30



2022年8月7日(日)愛知県 日本ガイシホール

START 12:30



2022年8月9日(火)広島県 広島グリーンアリーナ

START 18:00



2022年8月10日(水)広島県 広島グリーンアリーナ

[1回目]START 12:30

[2回目]START 17:30



2022年8月13日(土)福岡県 マリンメッセ福岡 A館

START 18:00



2022年8月14日(日)福岡県 マリンメッセ福岡 A館

[1回目]START 12:30

[2回目]START 17:30



2022年8月20日(土)福井県 サンドーム福井

[1回目]START 12:30

[2回目]START 17:30



2022年8月21日(日)福井県 サンドーム福井

[1回目]START 12:30

[2回目]START 17:30



2022年8月26日(金)静岡県 エコパアリーナ

[1回目]START 12:30

[2回目]START 17:30



2022年8月27日(土)静岡県 エコパアリーナ

[1回目]START 12:30

[2回目]START 17:30



2022年8月28日(日)静岡県 エコパアリーナ

START 12:30



2022年9月9日(金)宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ

START 18:00



2022年9月10日(土)宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ

[1回目]START 12:30

[2回目]START 17:30



2022年9月11日(日)宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ

[1回目]START 12:30

[2回目]START 17:30



2022年10月14日(金)北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

[1回目]START 12:30

[2回目]START 17:30



2022年10月15日(土)北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

[1回目]START 12:30

[2回目]START 17:30



2022年10月16日(日)北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

START 12:30