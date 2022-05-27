TVアニメ「RWBY 氷雪帝国」の放送情報が明らかに。追加キャラクターとそのキャストも発表された。

TOKYO MXでは7月3日より毎週日曜22時30分、BS11では7月3日より毎週日曜23時30分、MBSでは7月5日より毎週火曜27時に放送。ビーコン・アカデミーの教師グリンダ・グッドウィッチ役は浅野真澄、同じくビーコン・アカデミーの教師ピーター・ポート役はあべそういちが務める。またルビーが街で出会った謎の少女ペニー・ポレンディーナ役は潘めぐみ、ヴァキュオ出身で猿の尻尾が生えた青年サン・ウーコン役は前野智昭。ルビーとヤンの父でシグナル・アカデミーの教師タイヤン・シャオロン役は堀内賢雄、ヴェイルで連続して起きているダスト強奪事件の指名手配犯ローマン・トーチウィック役は三木眞一郎が演じる。

アメリカ発のWebアニメシリーズ「RWBY」のプロジェクト「Team RWBY Project」の一環として制作される「RWBY 氷雪帝国」。アニメーション原案を虚淵玄、シリーズ構成・脚本を冲方丁、アニメーションキャラクター原案をhuke、監督を鈴木利正、アニメーション制作をシャフトが担う。なおVoid_Chordsが女性シンガーLを迎え、Void_Chords feat. Lとして担当するオープニング主題歌「Beyond Selves」のCDは7月27日に発売される。

TVアニメ「RWBY 氷雪帝国」

TOKYO MX：2022年7月3日（日）より毎週日曜日22:30～

BS11：2022年7月3日（日）より毎週日曜日23:30～

MBS：2022年7月5日（火）より毎週火曜日27:00～

スタッフ

原作：Rooster Teeth Productions『RWBY』（モンティ・オウム）

監督：鈴木利正

アニメーション原案：虚淵玄（ニトロプラス）

シリーズ構成・脚本：冲方丁

アニメーションキャラクター原案：huke

キャラクターデザイン・総作画監督：杉山延寛

ビジュアルディレクター：武内宣之

チーフディレクター：岡田堅二朗

総作画監督：伊藤良明、山村洋貴

メインアニメーター：長田寛人、川田和樹

プロダクションデザイン・異空間設計：友野るい

美術ボード：飯島寿治

美術監督：内藤健

色彩設計：日比野仁

撮影監督：会津孝幸

編集：松原理恵

音楽：戸田信子 x 陣内一真

音響監督：明田川仁

アニメーション制作：シャフト

製作：Team RWBY Project

キャスト

ルビー・ローズ：早見沙織

ワイス・シュニー：日笠陽子

ブレイク・ベラドンナ：嶋村侑

ヤン・シャオロン：小清水亜美

ジョーン・アーク：下野紘

ノーラ・ヴァルキリー：洲崎綾

ピュラ・ニコス：豊口めぐみ

ライ・レン：斉藤壮馬

オズピン：井上和彦

(c)2022 Rooster Teeth Productions, LLC/Team RWBY Project