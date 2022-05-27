TVアニメ「RWBY 氷雪帝国」の放送情報が明らかに。追加キャラクターとそのキャストも発表された。
TOKYO MXでは7月3日より毎週日曜22時30分、BS11では7月3日より毎週日曜23時30分、MBSでは7月5日より毎週火曜27時に放送。ビーコン・アカデミーの教師グリンダ・グッドウィッチ役は浅野真澄、同じくビーコン・アカデミーの教師ピーター・ポート役はあべそういちが務める。またルビーが街で出会った謎の少女ペニー・ポレンディーナ役は潘めぐみ、ヴァキュオ出身で猿の尻尾が生えた青年サン・ウーコン役は前野智昭。ルビーとヤンの父でシグナル・アカデミーの教師タイヤン・シャオロン役は堀内賢雄、ヴェイルで連続して起きているダスト強奪事件の指名手配犯ローマン・トーチウィック役は三木眞一郎が演じる。
アメリカ発のWebアニメシリーズ「RWBY」のプロジェクト「Team RWBY Project」の一環として制作される「RWBY 氷雪帝国」。アニメーション原案を虚淵玄、シリーズ構成・脚本を冲方丁、アニメーションキャラクター原案をhuke、監督を鈴木利正、アニメーション制作をシャフトが担う。なおVoid_Chordsが女性シンガーLを迎え、Void_Chords feat. Lとして担当するオープニング主題歌「Beyond Selves」のCDは7月27日に発売される。
TVアニメ「RWBY 氷雪帝国」
TOKYO MX：2022年7月3日（日）より毎週日曜日22:30～
BS11：2022年7月3日（日）より毎週日曜日23:30～
MBS：2022年7月5日（火）より毎週火曜日27:00～
スタッフ
原作：Rooster Teeth Productions『RWBY』（モンティ・オウム）
監督：鈴木利正
アニメーション原案：虚淵玄（ニトロプラス）
シリーズ構成・脚本：冲方丁
アニメーションキャラクター原案：huke
キャラクターデザイン・総作画監督：杉山延寛
ビジュアルディレクター：武内宣之
チーフディレクター：岡田堅二朗
総作画監督：伊藤良明、山村洋貴
メインアニメーター：長田寛人、川田和樹
プロダクションデザイン・異空間設計：友野るい
美術ボード：飯島寿治
美術監督：内藤健
色彩設計：日比野仁
撮影監督：会津孝幸
編集：松原理恵
音楽：戸田信子 x 陣内一真
音響監督：明田川仁
アニメーション制作：シャフト
製作：Team RWBY Project
キャスト
ルビー・ローズ：早見沙織
ワイス・シュニー：日笠陽子
ブレイク・ベラドンナ：嶋村侑
ヤン・シャオロン：小清水亜美
ジョーン・アーク：下野紘
ノーラ・ヴァルキリー：洲崎綾
ピュラ・ニコス：豊口めぐみ
ライ・レン：斉藤壮馬
オズピン：井上和彦
(c)2022 Rooster Teeth Productions, LLC/Team RWBY Project