たかしげ宙・皆川亮二原作によるアニメ「スプリガン」の追加キャスト・スタッフ・主題歌情報が発表され、本PVが公開された。

6月18日よりNetflixで全世界独占配信されるアニメ「スプリガン」。追加キャストとして英国軍の技術将校マリア・クレメンティ中佐役を早見沙織、超古代文明の遺産を巡り優と対立する、“トライデント”行動部隊のボーマン役を菅生隆之、16歳で大学教授に抜擢された言語学の天才・山菱理恵役を神戸光歩が演じる。また劇中音楽と主題歌を手がけるのは岩崎太整で、オープニング主題歌は「Seeking the Truth feat. YAHZARAH」、エンディング主題歌は「Ancient Creations feat. Shing02」と銘打たれた。アニメの配信がスタートする6月18日には、劇中音楽と主題歌を収録したオリジナルサウンドトラックも各配信サイトでリリースされる。

PVでは今回キャストが発表されたキャラのボイスとオープニング主題歌を初披露。アクションシーンも収められている。そして「スプリガン」が各話約45分構成の全6話で届けられることも明かされた。

Netflixオリジナルアニメシリーズ「スプリガン」

Netflix：2022年6月18日（土）全世界独占配信開始

スタッフ

原作：たかしげ宙、皆川亮二「スプリガン」（小学館「少年サンデーコミックス」刊）

監督：小林寛

副監督：三宅将平

シリーズ構成・脚本：瀬古浩司

キャラクターデザイン・総作画監督：半田修平

サブキャラクターデザイン・総作画監督：内藤直

プロダクションデザイン：JNTHED

美術監督：金子雄司

色彩設計：三笠修、佐々木梓

CGディレクター：石井規仁

撮影監督：元木洋介、村上展之、鯨井亮

編集：三嶋章紀

音楽：岩崎太整

音響監督：長崎行男

ミキサー：小原吉男

音響効果：倉橋裕宗、白石唯果

音響制作：ダックスプロダクション

音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ

制作：david production

製作：スプリガンProject

キャスト

御神苗優：小林千晃

ジャン・ジャックモンド：阿座上洋平

山本所長：浜田賢二

スティーブ・H・フォスター：大塚明夫

山菱理恵：神戸光歩

染井芳乃：伊瀬茉莉也

マリア・クレメンティ中佐：早見沙織

諸刃功一：成田剣

マクドガル大佐：村瀬歩

暁巌：細谷佳正

ミラージュ：子安武人

ボー・ブランシェ：稲田徹

ラリー・マーカスン：竹内良太

ボーマン：菅生隆之

ほか

(c)2021 たかしげ宙、皆川亮二・小学館／スプリガン Project