木村拓哉のスタイリッシュな“ある1日”を追いかけるゴルフブランドの新CMが放送

木村拓哉がブランドアンバサダーを務めるゴルフアパレルブランド「MARK & LONA(マーク&ロナ)」の新CM『make my day 2022』編(60秒、30秒、6秒×3種)に出演し、5月27日(金)より、デジタル広告(インターネット広告、SNS広告等)や、店頭サイネージを中心に、順次放映を開始する。また同日オープンする「MARK & LONA」特設サイトでは、CM撮影時の様子を収録したメイキング映像が公開される。

保守的なスタイルが常識だったゴルフウェアの世界に、独特なデザイン感覚を持ち込み、世界初の“Luxury Golf”というコンセプトを築いた「MARK & LONA」。新CMでは、コミュニケーションキーワードである「make my day」をテーマに、「MARK & LONA」の「2022 COLLECTION」と、サステナビリティコレクション「I AM WHAT I AM」を、軽やかに、そしてスタイリッシュに着こなしながら過ごす木村の“ある1日”を、時間軸に沿いながら映像で追いかける。

撮影では何度も“バンカーショット”を打つことになった木村。それでも一打一打を真剣に、かつ楽しそうにプレイし、「完璧だよね」と言って放った真っすぐにボールが舞い上がった一打は、CM本編に採用されている。

また、8パターンのコーディネートを着用し次々とポーズを決めるなかで、「プルオーバーブルゾンの背中のデザインを見せたい」とスタッフから要望が。「難しければ…」とスタッフが言いかけたところで、木村は「俺らにできないことはない」と宣言。その力強い一言で、一気に撮影現場の熱が高まった。

▽MARK & LONA特設サイト https://www.markandlona.com/tv2022

【あわせて読む】 木村拓哉が海外制作ドラマに初参加、全編英語&イタリアでの撮影「頂いた役柄を大切に演じたい」