BiSHの野外ワンマンライブ「BiSH OUT of the BLUE」が7月30日に山梨・富士急ハイランド・コニファーフォレストで開催される。

「BiSH OUT of the BLUE」はBiSH史上最大規模となる野外での単独公演。BiSHのファンクラブでは明日5月27日22:00にチケットの第1次先着先行販売がスタートする。

BiSH OUT of the BLUE

2022年7月30日(土)山梨県 富士急ハイランド・コニファーフォレスト

OPEN 16:00 / START 17:30