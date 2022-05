ちゃんみな、「ハレンチ」「美人」のTHE FIRST TAKE ver.2曲同時配信

ちゃんみなが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で披露した楽曲「ハレンチ / From THE FIRST TAKE」と「美人 / From THE FIRST TAKE」の音源を、5月26日24時に配信リリースする。

両曲とも公開から2日で100万回再生を超え、YouTubeでのリアクション動画のみならず各SNSでも多くの関連動画が投稿された。

関連記事:ちゃんみなが語る、スランプを抜けて辿り着いた3rdアルバム『ハレンチ』

「ハレンチ」は、SNSを中心にカバー動画やオリジナル振り付け動画が多く投稿され楽曲。今作は歌謡曲調にアレンジされた「THE FIRST TAKE」バージョンとなっている。

また「美人」は、ちゃんみなの”美”に対する想いが込められている一曲。「THE FIRST TAKE」バージョンでは、バンドとホーンの迫力あるサウンドが印象的な楽曲となった。

<リリース情報>

ちゃんみな

「ハレンチ - From THE FIRST TAKE」

楽曲配信URL

https://CHANMINA.lnk.to/harenchitft

ちゃんみな

「美人 - From THE FIRST TAKE」

楽曲配信URL

https://CHANMINA.lnk.to/bijintft

ちゃんみな Official Site:https://chanmina.com/