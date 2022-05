けん玉、針に糸を通す、早口言葉…SCANDALが「一発勝負」のミッションに挑戦！

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。5月23日(月)の配信では、久しぶりにTOKYO FMでのスタジオ収録で「一発勝負」のミッションに挑戦!HARUNA:今回は久々に、半蔵門にあるTOKYO FMのスタジオからお届けします。超久しぶりに「青空Catch up」!ーー屋外で収録するスペシャル回です。前回はフィンランドのスポーツ「モルック」を、実況アナウンサー松本秀夫さんをお呼びして開催しました。HARUNA:今回も「モルック」をやろうと思っていたんですけど、天気がちょっと微妙な感じなのでスタジオにやってきました。生放送の特番のときに使用する「大きなスタジオ」なのですが、今日は一体何をやるのか、実は私たちはまだ知りません。RINA:スタジオならではの企画なんやね。HARUNA:何をやるんだろう。ーーここでようやく台本を渡されます。HARUNA:それでは本日の企画にまいります!一同:なになに?HARUNA:本日の企画は「NOT ONE MORE TIME」!RINA:また新企画や。HARUNA:スタジオならではの新企画だそうです。TOMOMI:で、なになに?HARUNA」「NOT ONE MORE TIME」は直訳すると「もう一回はナシ」「一回きり」。つまり、ある意味「一発勝負」という意味になります。番組スタッフで用意した「ミッション」を、それぞれ「一発勝負」でやっていただこうという企画とのことです。TOMOMI:ミッションか。RINA:なるほど、緊張しそうー。HARUNA:ミッションは誰でにもできる簡単なモノです、って書いてある。MAMI:それって「イリュージョン」みたいなやつ?RINA:えー?TOMOMI:なんやろHARUNA:まだなんにも聞かされてない。RINA:誰も知らないの?MAMI:HARUちゃんもまだ知らないの?HARUNA:うん、知らない……!?(と、何かに気づいた様子)一同:どうした?RINA:あそこに何か隠されているものがあるね。HARUNA:あ、テーブルの上の白い布の下?ーースタッフが白い布をオープンします。一同:あ!HARUNA:なるほどねえ。RINA:そっち系か。HARUNA:読み上げます。「けん玉」「輪投げ」「人差し指と人差し指を目の前で合わせる」。MAMI:へ?RINA:自分の?HARUNA:続けて読むね。「針に糸を通す」「早口言葉」「アポロ1個だけ箱から出す」。一同:はいはい。HARUNA:「リコーダーでドレミファソラシド」、最後が「パイプのおもちゃ」(パイプ型の形をしていて、吹いて小さな玉を空中に浮かせるおもちゃ)。一同:あー!HARUNA:そんなミッションです。これらをひとつずつ、メンバーが一発勝負でチャレンジしていくということですね。ジャンケンで順番を決めて、自分でやりたいものを選んでくださいって。RINA:自分で選ぶってこと?HARUNA:これなら一発勝負でも(自分に)出来そうってミッションを、自ら選択してください!RINA:そうなんかあ、なるほどねえ……。この後の続きは、TOKYO FMの音声サービス「AuDee(オーディー)」でチェック!* * *絶賛ツアー中のSCANDAL! ライブの感想はネタバレしない程度に、少しずつ紹介していきます!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056