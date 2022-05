藤本美貴、出産後は肌がカサカサに…「やっぱり保湿って大事なんだな」

女優・すみれと、双子タレント・広海が美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMの番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。4月24日(日)~5月8日(日)の3週にわたり、藤本美貴さんがゲストに登場! 今回は、4月24日(日)放送内容を紹介。アイドル時代のスキンケアについて伺いました。(すみれが産休中のため、今週は、広海とともに広海の双子の兄弟・深海がMCを務めました)広海:藤本さんは10代からアイドルで、美を常に意識する生活がこれまでずっと続いてきたと思うのですが、美容に関しては敏感なほうですか?藤本:どうかなぁ(笑)。ただ、10代のときって、やっぱりニキビとか、肌があれるときがあるじゃないですか? 私はそういうのが全然なくて。なので正直、あんまりお肌のトラブルとかには悩んだことがなかったんですよ。広海:すごい!! 恵まれていたんですね。深海:そんなこと言ってみたい(笑)。藤本:(笑)。でも逆に、16歳ぐらいからはずっとお化粧をして仕事をしているので、“クレンジングをちゃんとして寝る”ことはしっかり徹底していましたね。広海:そうなんですね! そこはきちんと真面目にって感じですね(笑)。藤本:そうね(笑)。“基礎的なことはしっかりやらなきゃいけないな”という感じでやっていたかも。広海:10代の頃のスキンケアって、けっこう雑にやっちゃいません? 私たちもちょっと乱暴でしたよ(笑)。藤本:たしかにね。でも、私は“メイクだけは絶対に丁寧にきちんと落とす”意識でいましたね。深海:睡眠時間が全然なくてもですか?藤本:うん! 1回気絶するように寝ちゃったときでも、途中で起きてハァハァ言いながらメイクを落とす感じ(笑)。広海・深海:(笑)!!深海:でもそうよね。当時はどえらいお忙しさでしょうし、それを乗り越えてきたからこそ、今もこれだけの忙しさでも乗り切れるんでしょうね。藤本:たしかにそうかも。広海:ご自身の体型やお肌のことで、これまで悩まれたことってあるんですか?藤本:10代のときより、産後のほうが悩んだかもしれない。広海:妊娠や産後って、肌質や髪質が変わるってよく聞きます。藤本:うん、それもあったし、自分にかける時間も本当になくて。1人目の出産後は特に、肌がすごくカサカサ乾燥していましたね。広海:そのときは、どういう対策をされていたんですか?藤本:“ちょっとシートパックをやってみるか”と頑張って、1週間続けてみたら、お肌の調子がかなり戻ったんですよ! そのときに“やっぱり保湿って大事なんだな”とすごく実感しましたね。広海:なるほど! 今でも保湿は継続的にずっと続けています?藤本:もちろん!! 3人子どもがいると、どうしてもいろいろな美容をやるのは難しくなっちゃうから、本当にとにかく“保湿”!! 保湿に命をかけている感じです。広海:どういう方法で保湿をするんですか?藤本:もう死ぬほどバシャバシャしてます(笑)。深海:どういうことですか(笑)。化粧水を大量に使うってことですか?藤本:そう! 化粧水を大量に。特にお風呂あがりはけっこう使いますね。3~4回はつけるかも。広海:すごい!!深海:“ビシャビシャ”を3~4回?藤本:3~4回つけて、美容液とクリームを塗って、それで寝るまでに家事とかをやって、寝る前に“ちょっと乾燥してるな”と思ったらもう1回。深海:そのもう1回は、どのアイテムから始めるんですか?藤本:化粧水からです。それでめちゃくちゃうるおった状態で、ベタベタぐらいの感じでそのまま寝たいんです。朝にそのベタベタがちょっと残っていると“よかったな”と思います(笑)。深海:“私、守られたわ”みたいな(笑)。藤本:そう、まさにそんな感じはあるかも(笑)。広海:スキンケアをしてる間に家事をして、またスキンケアに戻る、というのはちょっと意外でした。藤本:隙間を有効活用しないとね! とにかく保湿が一番おうちで簡単にできるし、美容の効果がしっかり表れるなって思いますね! メイクをするにしても、スキンケアをしっかりして、いつも肌を美しく保っているっていうのが、最大の時短にもつながるので(笑)!広海・深海:忙しいママって、時短、大好きだもんね(笑)。さすがです!<番組概要>番組名:KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30パーソナリティ:すみれ、広海番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/