電気グルーヴが28年振りアリーナワンマン開催、過去MV25曲一挙公開

電気グルーヴが、2022年10月15日に神奈川・ぴあアリーナMMにてワンマンライブ「and the ARENA ~みんなとみらいのYOUとぴあ~」を開催する。

電気グルーヴの単独公演は、2019年3月に行われた「ウルトラのツアー」以来、約3年半振り。アリーナでの単独公演は、1994年12月に行われた「たんぽぽツアー」(横浜アリーナ)以来、約28年振りとなる。本日より、ファンクラブ(DENKI GROOVE CUSTOMER CLUB)会員の第一次先行(抽選)受付がスタート。ファンクラブ会員限定で、無観客配信ライブ「FROM THE FLOOR ~前略、床の上より~」(2020年12月)、「ON THE STAGE ~恐怖!!町のブタイ~」(2021年6月)の映像(メンバーによる副音声付き)を収録したBlu-ray、DVD付きのチケットと上記2公演の配信ライブ視聴券付き、ライブチケットのみの4種類に、それぞれの学割チケット4種類の、計8種類から選択できる。

関連記事:電気グルーヴ、32年目の「鬼日(キビ)」を迎える

また、電気グルーヴおよび電気グルーヴ×スチャダラパーが過去に発表したMV25作が、YouTubeにて公開された。

今回公開された作品に含まれている「顔変わっちゃってる。(Donky Town Mix / Acid Morphing Movie)」は、アルバム『TROPICAL LOVE』(2017年)の完全生産限定盤購入者のみが視聴出来た作品。「電気グルーヴ30周年の唄」は、ライブツアー「ウルトラのツアー」(2019年)のZepp Osaka Bayside会場のみで公開された作品で、一般公開は初となる。

<ライブ情報〉

「and the ARENA ~みんなとみらいのYOUとぴあ~」

2022年10月15日(土)神奈川・ぴあアリーナMM

時間;OPEN 17:00 / START 18:30

料金:

※ファンクラブ対象

A 指定席+「FROM THE FLOOR + ON THE STAGE」(副音声付き)Blu-ray 15000円(税込

B 指定席+「FROM THE FLOOR + ON THE STAGE」(副音声付き)DVD 14000円(税込)

C 指定席+「FROM THE FLOOR + ON THE STAGE」視聴券 13000円(税込)

D 指定席 12000円(税込)

E 指定席(学割)+「FROM THE FLOOR + ON THE STAGE」(副音声付き)Blu-ray 9000円(税込)

F 指定席(学割)+「FROM THE FLOOR + ON THE STAGE」(副音声付き)DVD 8000円(税込)

G 指定席(学割)+「FROM THE FLOOR + ON THE STAGE」視聴券 7000円(税込)

H 指定席(学割) 6000円(税込)

※未就学児童入場不可

※「FROM THE FLOOR + ON THE STAGE」(副音声付き)のBlu-ray/DVDは、ファンクラブ会員受付のみとなり、公演当日、入場口にてお渡し致します。

※「FROM THE FLOOR + ON THE STAGE」視聴券の視聴可能期間は2022年10月15日(土)21:00から2022年12月31日(土)23:59までとなります。配信ライブには副音声は付いておりません。

※視聴券チケットを購入のお客様は公演日1週間前にご登録のメールアドレスへ配信視聴のURLならびに配信方法をローソンチケットから送付いたします。

※学割チケットはファンクラブ受付のみとなります。

※学割対象は、小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生が対象です。

※学割と指定席の連番購入は出来ません。連番購入を希望の場合、指定席チケットをご購入ください。

※入場時に学生証、保険証などの提示が必要です(コピー不可)。忘れた場合は指定料金との差額をいただきます。

※小学生は、保険証など年齢確認が出来る身分証を必ずご提示ください。

※入場後の受付はいたしません。必ず、会場入場前に窓口にて学生証をご提示ください。

※学割チケットは枚数限定のため、所定枚数に達し次第、販売終了となります。

※本公演は新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、会場や自治体などのガイドラインに沿って開催致します。

【ファンクラブ『DENKI GROOVE CUSTOMER CLUB』会員 第一次抽選先行】

受付期間: 5月26日(木)18:00~6月5日(日)23:59

※お1人様4枚まで

『DENKI GROOVE CUSTOMER CLUB』新規入会はこちら

https://www.denkigroove.com/fanclub

※会員登録後、即日のお申し込みが可能です。

【一般チケット】

発売日:未定

料金:

I 指定席+「FROM THE FLOOR + ON THE STAGE」(副音声無し)Blu-ray 15000円(税込)

J 指定席+「FROM THE FLOOR + ON THE STAGE」(副音声無し)DVD 14000円(税込)

K指定席+「FROM THE FLOOR + ON THE STAGE」視聴券 13000円(税込)

L指定席 12000円(税込)

・ローソンチケット最速先行受付

受付期間: 6月13日(月)12:00~6月20日(月)23:59

一般チケットのBlu-ray/DVDには副音声はついておりません。

ローソンチケット最速先行受付の詳細は後日、オフィシャルサイトにてご案内いたします。

電気グルーヴ 公式HP:https://www.denkigroove.com/