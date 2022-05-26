女優の伊藤沙莉が声優を務める映画『ジュラシック・ワールド／新たなる支配者』の日本語吹替版本編映像が公開された。伊藤は本作より登場する主人公オーウェンやクレア達と行動し、物語を大きく動かす新キャラクター・ケイラを演じる。
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