女優の平手友梨奈と俳優の板垣李光人が、モデルとして出演する「ANEVER」レインアイテムのコンセプトムービーが公開された。ふたりが踊る音楽は伊澤一葉が制作。
（オススメ動画）
🎬平手友梨奈×岡田将生×志尊淳、仲良しな姿にほのぼの「平手ちゃんに踊らされてる感じ」 映画『さんかく窓の外側は夜』BD＆DVD収録ダイジェスト映像公開
https://youtu.be/QJJVXsW4tdw
🎬板垣李光人、美しさに釘付け グッチを身にまとい「ハイヒールで遊び心を…」「Gucci Garden Archetypes」展 フォトコール
https://youtu.be/dB2g6JXwC00
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