ペコちゃんのベアブリックに新作登場、赤白服で鼻が黄色い！

不二家のペコちゃんがメディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)になった。今回は1950年代の販促物がモチーフになっている。

ペコちゃんは菓子メーカー不二家のキャラクター。1950年(昭和25年)、不二家の店頭人形としてデビュー。以来、ミルキーのパッケージを中心に様々な場面で活躍している。時代や商品により、絵柄は多少変化している。

ペコちゃんのベアブリックは非常に人気の高いアイテムで、2~3ヶ月に1回ぐらいの割合で様々なバージョンがリリースされている。2020年8~10月のように、招き猫ペコちゃんのベアブリックが3ヶ月連続で発売されたこともある。

今回の「BE@RBRICK ペコちゃん ミルキー三角帽子デザイン」は、1950年代に制作された販促物「ミルキー三角帽子」がモチーフになっている。鼻が黄色いのも、その帽子に描かれたペコちゃんの絵が元になっている。

ベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合は100%である(変形トランスフォーマーベアブリック、超合金ベアブリックなど一部の例を除く)。

(C) FUJIYA

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK ペコちゃん ミルキー三角帽子デザイン 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:不二家

1万5180円(左2点)、4万9500円(右)(共に税込)

2022年6月発売予定

不二家ペコちゃんの新作ベアブリック。

不二家ネットショップ「ファミリータウン (www.family-town.jp)」にて発売。1000%はメディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店でも発売。共に数量限定で、なくなり次第終了。

(問)不二家ネットショップコールセンター:0120-228305(土日祝祭日・年末年始除く平日10時~17時)

メディコム・トイではペコちゃん以外にも様々なキャラクター、企業とコラボしたもの、アーティストの作品を使ったベアブリックなどを発売している。ここではその新作情報をお届けしよう。

(C) 2022 Viacom International Inc.All Rights Reserved. Nickelodeon, Teenage Mutant Ninja Turtles, and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK DONATELLO 1000%

発売元:メディコム・トイ

6万3800円(税込)

2022年10月発売・発送予定

『Teenage Mutant Ninja Turtles』の1987年アニメ版(日本では『ミュータント・タートルズ』などのタイトルで90年代に放送)に登場したタートルズの1人、棒術使いにして発明家のドナテロをベアブリック化。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年5月24日(火)00:00から2022年6月10日(金)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) 2022 Peanuts Worldwide LLC

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK SCHROEDER 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)

2022年11月発売・発送予定

スヌーピーでおなじみのコミック『PEANUTS』(邦題『ピーナッツ』)に登場する天才音楽少年シュローダーをベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年5月24日(火)00:00から2022年6月10日(金)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

THE PINK PANTHER TM & (C) 1964-2022 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK PINK PANTHER CHROME Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)

2022年10月発売・発送予定

アニメ『THE PINK PANTHER』(邦題『ピンクパンサー』)の主人公がメッキ版のベアブリックになって登場。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年5月24日(火)00:00から2022年6月10日(金)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

画像提供:財団法人 日本浮世絵博物館

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 歌川国芳「流行猫の曲鞠」 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(税込)

2022年6月抽選販売予定

江戸時代の浮世絵師・歌川国芳の作品「流行猫の曲鞠」を全身にプリントしたベアブリック。背中には国芳の落款入り。

セブンネットショッピング(7net.omni7.jp)にて販売。

(問)セブンネットショッピング

Photo (C) Musée d'Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt / distributed by AMF

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Edgar Degas"Ballet"100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左)、6万3800円(右)(共に税込)

2022年6月発売予定

エドガー・ドガの名画「踊り子」をプリントしたベアブリック。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて数量限定発売、なくなり次第終了。

(C) 2022 The Trustees of the British Museum

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

The British Museum BE@RBRICK "Tomb-Painting of Nebamun" 1000%

発売元:メディコム・トイ

6万3800円(税込)

2022年6月発売予定

ロンドン大英博物館とのプロジェクト最新作。収蔵品の中でも有名な古代エジプト出土品、神官ネブアメンの墓に描かれた多色壁画の断片をモチーフとした「Tomb-Painting of Nebamun」が1000%にスケールアップして登場。

2G TOKYO、2G OSAKAにて数量限定発売、なくなり次第終了。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK atmos x LÝFT 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(税込)

2022年6月発売予定

スニーカーショップatmosと、フィットネスアパレルブランドLÝFTのコラボベアブリック。目の部分はダンベルのマークになっている。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、atmos店舗、LÝFT店舗にて発売。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555、atmos Shinjuku:03-6457-8755

(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK BAPE(R) CAMO SHARK GOLD 100% & 400%(上左2点)、1000%(上右)

BE@RBRICK BAPE(R) CAMO SHARK SILVER 100% & 400%(下左2点)、1000%(下右)

販売元:NOWHERE Co., Ltd.

発売元:メディコム・トイ

各2万6180円(上左2点、下左2点)、各14万800円(上右、下右)(共に税込)

2022年6月発売予定

ファッションブランドA BATHING APE(R)(ア・ベイシング・エイプ(R))のベアブリック。 GOLDとSILVERの2カラーあり。

1/6計画、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、2G及びメディコム・トイ オンラインストア各店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗及びWEB STOREにて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555、BAPE STORE(R)渋谷:03-6415-6041

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK GOD SELECTION XXX BLACK CLEAR 1000%

発売元:メディコム・トイ

6万6000円(税込)

2022年5月発売予定

ファッションブランドGOD SELECTION XXX(ゴッドセレクショントリプルエックス)のベアブリック。

GOD SELECTION XXX直営店舗、正規取扱い店舗及びメディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売。

(問)GOD SELECTION XXX:http://god-selection-xxx.com/

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RRBRICK リバンナくん 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万8000円(左2点)、6万8000円(右)(共に税込)

2022年5月発売予定

自動車のカスタムショップLIBERTY WALKのベアブリック第3弾、サバンナ(RX-3)。リバティー・ウォークのサバンナでリバンナくん。

数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)エルビープランニングス:0561-51-0003、lb-store@lb-plannings.jp

copyright (C) 2001-2022 mintdesigns inc all rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK mintdesigns 400%

発売元:メディコム・トイ

1万3200円(税込)

2022年10月発売・発送予定

ファッションブランドmintdesigns(ミントデザインズ)のベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年5月24日(火)00:00から2022年6月10日(金)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK MLB AMERICAN LEAGUE(TM) 100% & 400%(上左2点)、1000%(上右)

BE@RBRICK MLB NATIONAL LEAGUE(TM) 100% & 400%(下左2点)、1000%(下右)

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(上左2点、下左2点)、6万3800円(上右、下右)(共に税込)

2022年10月発売・発送予定

アメリカプロ野球メジャーリーグベースボールの球団マークを総柄にしたベアブリック。アメリカンリーグ(上段)とナショナルリーグ(下段)の2タイプあり。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年5月24日(火)00:00から2022年6月10日(金)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

MUVEIL COPYRIGHT (C) FRIENDS

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK MUVEIL "Strawberry Pattern" 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左2点)、6万6000円(右)(共に税込)

2022年9月発売・発送予定

ファッションブランドMUVEIL(ミュベール)のベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年5月24日(火)00:00から2022年6月10日(金)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK UGG(R) 2022 1000%

販売元:アトモスジャパン

発売元:メディコム・トイ

8万5800円(税込)

2022年6月発売予定

シューズブランドUGG(アグ)のベアブリック。

UGG@mos(アグ アトモス)及びatmos WEB STORE(https://www.atmos-tokyo.com/)にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

(問)UGG@mos:03-6721-0771(11時~19時)

(C) 2022 UNKLE. ALL RIGHTS RESERVED.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK UNKLE x Studio Ar.Mour. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左2点)6万8200円(右)(共に税込)

2022年10月発売・発送予定

音楽プロジェクトUNKLE(アンクル)とファッションブランドStudio Ar.Mour.(スタジオアーマー)のコラボレーションベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年5月24日(火)00:00から2022年6月10日(金)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK × EXILE 20th 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万9580円(税込)

EXILEのデビュー20周年を記念したベアブリック。

EXILE TRIBE STATION ONLINE STORE(https://www.exiletribestation.jp)にて2022年5月25日~5月29日に先行抽選販売。後日、メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。

(※EXILE TRIBE STATION TOKYO/OSAKAでの抽選は受け付けていない)

(問)EXILE TRIBE STATION ONLINE STORE 抽選販売について

EXILE TRIBE STATION:https://www.exiletribestation.jp/contact

(C) NORITAKE KINASHI

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 木梨憲武《感謝》1000%

BE@RBRICK 木梨憲武《のっ手いこー! REACH OUT》1000%

発売元:メディコム・トイ

各7万4800円(税込)

2022年6月先行発売予定

上野の森美術館「木梨憲武展 Timing-瞬間の光り-」開催にあわせて先行抽選販売決定。会場でのサンプル展示も行われる。

展覧会会期・先行抽選受付期間 2022年6月4日(土)~6月26日(日)

会場への入場には観覧券が必要。ただしベアブリック抽選申し込みには木梨憲武展公式HPからアクセスでき、観覧券は不要。

「BE@RBRICK《感謝》《のっ手いこー! REACH OUT》」の申し込みは1人1点まで。

販売方法については順次展覧会公式HP(www.kinashiten.com)の会場ページで発表。個別会場へのお問合せはご遠慮を。

(C)/(R)/TM The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

Brillo(R) is a registered trademark of the Armaly Sponge Company. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK ANDY WARHOL "Brillo" 2022 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

2万2000(左2点)、6万8200円(右)(税込)

2022年10月発売・発送予定

アンディー・ウォーホルの代表作の1つ「Brillo」(ブリロ)をベアブリックで表現。ボディは透明成型で立方体のビーズ入り。背中にはウォーホルのロゴ入り。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年5月24日(火)00:00から2022年6月10日(金)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK BLACK Scandal Yohji Yamamoto x 内田すずめ x S.H.I.P&crew なりたい私になれるまで 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

2万2000(左2点)、9万6800円(右)(税込)

2022年6月発売予定

ファッションブランド「ヨウジヤマモト」のライン「BLACK Scandal Youji Yamamoto(ブラックスキャンダル ヨウジヤマモト)」と、アーティスト内田すずめ、インフルエンサー老月ミカが仕掛けるブランドS.H.I.P&crew(シップ・アンド・クルー)のコラボベアブリック。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、Yohji Yamamoto POUR HOMME、Ground Y 渋谷PARCO、国内一部ストア及び公式オンラインブティック「THE SHOP YOHJI YAMAMOTO」にて数量限定発売、なくなり次第終了。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK BLACK Scandal Yohji Yamamoto x 内田すずめ x S.H.I.P&crew 私の中の私たち 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

2万2000(左2点)、9万6800円(右)(税込)

2022年6月発売予定

こちらもBLACK Scandal、内田すずめ、S.H.I.P&crewのコラボベアブリック。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、Yohji Yamamoto POUR HOMME、Ground Y 渋谷PARCO、国内一部ストア及び公式オンラインブティック「THE SHOP YOHJI YAMAMOTO」にて数量限定発売、なくなり次第終了。

(C) LANGO

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK LANGO 400%

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(税込)

2022年10月発売・発送予定

アーティスト・ランゴの作品を使用したベアブリック。ウォータープリント仕様なので多少の個体差あり。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年5月24日(火)00:00から2022年6月10日(金)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) PUSHEAD

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK PUSHEAD #6 400%(左)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左)、7万4800円(右)(共に税込)

アーティスト・パスヘッドの作品を使用したベアブリック。ウォータープリント仕様なので多少の個体差あり。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年5月24日(火)00:00から2022年6月10日(金)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

IVXLCDM (C)

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

IVXLCDM × BE@RBRICK チャームネックレス(SILVER / BLACK)

発売元:メディコム・トイ

各6万9300円(税込)

2022年6月25日発売予定

全高約20mm(チェーン含まず)

世界に通じる"山梨メイド"のジュエリーを創り続けるIVXLCDが手がけるベアブリックチャームのネックレス。チャームは約2センチの大きさで、BE@RBRICKのフォルムを完全に再現。チェーンの長さ50センチ(45センチアジャスター付き)。

Designed by CHIAKI (CIROL & Co.)

R@BBRICK TM & (C) 2015-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

MY FIRST R@BBRICK B@BY 100% & 400% WATER CREST Ver.

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(税込)

2022年6月発売予定

ウサギ型ブロックタイプフィギュアR@BBRICK(ラブリック)の新作。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、名古屋PARCOのMEDICOM TOY PLUS NAGOYAにて数量限定発売、なくなり次第終了。

Designed by CHIAKI (CIROL & Co.)

NY@BRICK TM & (C) 2016-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

MY FIRST NY@BRICK B@BY 100% & 400% WATER CREST Ver.

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(税込)

2022年6月発売予定

ネコ型ブロックタイプフィギュアNY@BRICK(ニャーブリック)の新作。

MEDICOM TOY PLUS、MEDICOM TOY PLUS NAGOYAにて数量限定発売、なくなり次第終了。

ラブリックとニャーブリックはベアブリックの流れを汲むブロックタイプフィギュア。

一見して分かる通り頭部はそれぞれの新造。首から下はベアブリックと似ているが、意外と共通パーツは少ない。

足は両方とも、ベアブリックのショートタイプと同じ物を使用。腕はベアブリックより短い物が新造されている。

ラブリックは腰の後ろ(お尻)に兎の尻尾を思わせる半球が造形されている。

ニャーブリックは胴体上部が新造で、ベアブリックより肩幅が狭い。

ベアブリック、ラブリック、ニャーブリック3種を通して共通しているパーツは、実は手だけである。

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。