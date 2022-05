『ヱヴァンゲリヲン 新劇場版』のリリスが大型のスタチューに！

アニメ『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』のリリスが、大型のスタチューになった。

今回のスタチューは、フィギュアメーカーCCPが原型製作を担当。筋肉表現を強調した『エヴァンゲリオン』シリーズや『キン肉マン』のフィギュアで名高いメーカーだ。発売はメディコム・トイからとなる。

リリススタチュー

発売元:メディコム・トイ

4万9500円(税込)

2022年10月発売予定

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』より、CCP造形のリリスが登場。

全高約40センチ、十字架部分が全幅30センチ以上あるため、かなりのボリュームだ。

ロンギヌスの槍、胸の細い釘、下半身部分の複数の小さい足など各部にも注目してほしい。

メディコム・トイではアニメ関連以外にもアーティストの作品をスタチュー化したアイテムや、アーティスト関連の雑貨などを発売している。ここではその新製品情報をお届けしよう。

Barking Dog STATUE ORIGINAL Ver.

発売元:メディコム・トイ

5万2800円(税込)

2022年6月発売予定

アーティストのキース・ヘリングの作品を立体化したスタチュー。全高約34センチ。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKA、表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、名古屋PARCOのMEDICOM TOY PLUS NAGOYAにて数量限定発売、なくなり次第終了。

RIOT COP ORIGINAL Ver.

発売元:メディコム・トイ

7万4800円(税込)

2022年6月発売予定

アーティストのバンクシーのグラフィティにインスパイアされたスタチュー。全高約40センチ。

2G TOKYO、2G OSAKA、MEDICOM TOY PLUS、MEDICOM TOY PLUS NAGOYAにて発売。

CERAMICK ANDY WARHOL Bust 60s ASH GOLD

CERAMICK ANDY WARHOL Bust 80s ASH GOLD

発売元:メディコム・トイ

3万3000円(税込)

2022年9月発売予定

ポップアートの巨匠アンディ・ウォーホルの陶磁器胸像。CERAMICKからのニューカラー(ゴールド)で、ウォーホルの1960年代の姿、1980年代の姿がモチーフになっている。60sは全高約22センチ、80sは全高約25センチ。

鹿児島の陶磁器の名工房「ONE KILN・ワンキルン」にて製造。ロットナンバー入り。桜島の火山灰から作った釉薬で仕上げた至極の作品だ。

2G TOKYO、2G OSAKAにて発売。

KAKIGORIMAN LAMP NEIGHBORHOOD

発売元:メディコム・トイ

3万9600円(税込)

2022年6月発売予定

タトゥーアーティストDR.WOO(ドクター・ウー)のデザインしたカキゴオリマンを立体化したランプを、ファッションブランドのネイバーフッドがカラーアレンジ。

全高約29センチ。数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)NEIGHBORHOOD原宿:03-3401-1201

BLACK Scandal Yohji Yamamoto x 内田すずめ x S.H.I.P &crew

HORSESHOE COIN PURSE/4万4000円(税込)

HANDKERCHIEF.1/4400円(税込)

HANDKERCHIEF.2/4400円(税込)

T-SHIRT.1(Women's / Men's)/1万9800円(税込)/size:2、3

T-SHIRT.2(Women's / Men's)/1万7600円(税込)/size:2、3

T-SHIRT.3(Women's / Men's)/1万7600円(税込)/size:2、3

PATCH T-SHIRT/1万7600円(税込)/size:3

PT SHIRT(HS)/7万4800円(税込)/size:2、3、4

UCHIDA PT SHIRT(HS)/11万円(税込)/size:2、3、4

HOODIE/3万5200円(税込)/size:2、3

発売元:メディコム・トイ

2022年6月発売予定

ファッションブランド「ヨウジヤマモト」のライン「BLACK Scandal Youji Yamamoto(ブラックスキャンダル ヨウジヤマモト)」と、アーティスト内田すずめ、インフルエンサー老月ミカが仕掛けるブランドS.H.I.P&crew(シップ・アンド・クルー)のコラボアパレル。

サイズはBLACK Scandal Yohji Yamamotoのオリジナル規格による表記。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、Yohji Yamamoto POUR HOMME、Ground Y 渋谷PARCO、国内一部ストア及び公式オンラインブティック「THE SHOP YOHJI YAMAMOTO」にて数量限定発売、なくなり次第終了。

メディコム・トイでは複数の直営店を展開している。それぞれの店舗で限定品を発売することがあるが、アート系・アーティスト系は2G TOKYO、2G OSAKA、MEDICOM TOY PLUS、MEDICOM TOY PLUS NAGOYAで扱われることが多い。もちろん、一般販売となるアイテムもある。

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。