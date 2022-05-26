スペインサッカー連盟（RFEF）は25日、UEFAネーションズリーグに臨む同国代表のメンバー変更を発表。DFアイメリク・ラポルテ（マンチェスター・C／イングランド）が負傷の影響で活動不参加となり、代わりにDFディエゴ・ジョレンテ（リーズ／イングランド）が追加招集された。
現在28歳のD・ジョレンテは、2021－22シーズンのプレミアリーグで28試合に出場し3ゴールを記録した。ルイス・エンリケ監督体制となってからはスペイン代表にも度々招集されており、EURO2020のメンバー入りも果たしていた。
UEFAネーションズリーグでリーグA・グループ2のスペイン代表は、6月2日に第1節でポルトガル代表（ホーム）、5日に第2節でチェコ代表（アウェイ）、9日に第3節でスイス代表（アウェイ）、12日に第4節でチェコ代表（ホーム）と対戦する。
変更後のスペイン代表メンバーは以下の通り。
▼GK
ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）
ロベルト・サンチェス（ブライトン／イングランド）
ダビド・ラジャ（ブレントフォード／イングランド）
▼DF
ダニエル・カルバハル（レアル・マドリード）
セサル・アスピリクエタ（チェルシー／イングランド）
エリック・ガルシア（バルセロナ）
イニゴ・マルティネス（アスレティック・ビルバオ）
パウ・トーレス（ビジャレアル）
ジョルディ・アルバ（バルセロナ）
マルコス・アロンソ（チェルシー／イングランド）
ディエゴ・ジョレンテ（リーズ／イングランド）※追加招集
▼MF
セルヒオ・ブスケツ（バルセロナ）
ロドリ（マンチェスター・C／イングランド）
チアゴ・アルカンタラ（リヴァプール／イングランド）
コケ（アトレティコ・マドリード）
カルロス・ソレール（バレンシア）
ガビ（バルセロナ）
マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリード）
▼FW
ダニ・オルモ（ライプツィヒ／ドイツ）
パブロ・サラビア（スポルティング／ポルトガル）
フェラン・トーレス（バルセロナ）
アルバロ・モラタ（ユヴェントス／イタリア）
ラウール・デ・トマス（エスパニョール）
アンス・ファティ（バルセロナ）
マルコ・アセンシオ（レアル・マドリード）