先日最終回を迎えたAbemaTVの人気番組「彼とオオカミちゃんには騙されない」に出演したSean、新井舞良、櫻井佑樹が、ユニクロの「ステテコ＆リラコ納涼祭 IN 花やしき」に登場。盆踊りを披露した。
（オススメ動画）
🎬【彼オオカミ】番組MC4人が”恋のキーパーソン”語る！『彼とオオカミちゃんには騙されない』スタジオMC合同取材
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🎬横澤夏子、『オオカミ』出身スターの活躍に思わず愛が溢れる！「知らないの？あの頃のあの子』とどや顔 『彼とオオカミちゃんには騙されない』スタジオMC合同取材
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