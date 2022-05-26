

深川麻衣がテレビ朝日系の人気刑事ドラマ『特捜９ season5』に出演中。今シーズンからの新メンバー、正義感が強く真面目な刑事・高尾由真を演じている。マイナビニュースに、役柄や作品の見どころを明かしてくれた。

ドラマ『特捜９ season5』

テレビ朝日系 毎週水曜21時〜放送

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