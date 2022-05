ゴスペラーズが7月6日にリリースする初のセルフカバーアルバム「The Gospellers Works 2」に音楽原作プロジェクト「アオペラ -aoppella!?-」への提供曲が収録されることが決定した。

「アオペラ」は「青春×アカペラ」がテーマの音楽原作プロジェクト。アルバムにはゴスペラーズがこのプロジェクトに提供した「Follow Me」「RAINBOW」の2曲のセルフカバーが収録される。そのほか今作には三浦大知、郷ひろみ、テゴマス、ジャニーズWEST、夏川りみへの提供曲を含む全8曲のセルフカバー楽曲が収められる。

アルバム収録曲の情報と併せて、ゴスペラーズの新アーティスト写真も公開された。新アーティスト写真ではアルバムタイトルにある「Work」をイメージし、ゴスペラーズがビジネススーツを身にまとっている。

ゴスペラーズ「The Gospellers Works 2」収録曲

・Keep It Goin' On feat. Penthouse / 三浦大知

・五時までに / 郷ひろみ

・DONUTS / テゴマス

・Special Love / ジャニーズWEST

・会いたくて / 夏川りみ

・Follow Me / アオペラ・FYA’M’

・RAINBOW / アオペラ・リルハピ

※ほか全8曲収録予定