7月29~31日に新潟・苗場スキー場で行われる野外フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL '22」に、小山田圭吾によるソロユニット・Corneliusが出演する。

Corneliusは7月30日に出演。この公演が活動再開後初のライブとなる。また小山田は自身のオフィシャルサイトおよび公式SNSにて活動再開を報告。「昨夏より活動を自粛するなか、過去の自分の未熟さを猛省すると共に、これからの自分が社会に対してどのように向き合っていくべきか常に考えて参りました」「そんな中、応援の声を届けてくださったファンの皆様や、変わらぬサポートを続けてくださった関係者の方々の存在は、とても大きな励みとなりました」と感謝の言葉を述べつつ、「自分にできる精一杯の仕事でお返しできるよう、努力していきたいと思います」と今後の活動に向けた思いを書きつづっている。

なおCorneliusは8月19日に千葉・幕張メッセ国際展示場にて行われるオールナイトイベント「SONICMANIA」にも出演する。

FUJI ROCK FESTIVAL '22

2022年7月29日(金)新潟県 苗場スキー場

<出演者>

Vampire Weekend / ボノボ / YOASOBI / Dawes / Hiatus Kaiyote / ジョナス・ブルー / シド / Awich / D.A.N. / DOPING PANDA / The Hu / ジェイペグマフィア / Kikagaku Moyo / 木村充揮ロックンロールバンド / Michael Kaneko / Night Tempo / No Buses / THE NOVEMBERS / 踊ってばかりの国 / OGRE YOU ASSHOLE / Original Love / SKYE(鈴木茂、小原礼、林立夫、松任谷正隆) / SPECIAL OTHERS / WONK / and more



2022年7月30日(土)新潟県 苗場スキー場

<出演者>

ジャック・ホワイト / Foals / Cornelius / アーロ・パークス / Black Pumas / Dinosaur Jr. / 東京スカパラダイスオーケストラ / Bloodywood / CreativeDrugStore / どんぐりず / The fin. / GLIM SPANKY / GRAPEVINE / 石橋英子 / KYOTO JAZZ SEXTET feat.森山威男 / 中納良恵 / ORANGE RANGE / 折坂悠太 / パソコン音楽クラブ / 崎山蒼志 / Say Sue Me / SHERBETS / スネイル・メイル / T字路s / toconoma / and more



2022年7月31日(日)新潟県 苗場スキー場

<出演者>

ホールジー / ムラ・マサ / トム・ミッシュ / ハナレグミ / Mogwai / PUNPEE / ずっと真夜中でいいのに。 / Altin Gun / Elephant Gym / Fake Creators(LITE、DE DE MOUSE) / Fontaines D.C. / go!go!vanillas / 石崎ひゅーい / Japanese Breakfast / 奇妙礼太郎 / Kroi / マカロニえんぴつ / 中村佳穂 / 七尾旅人 / Nariaki Obukuro / 思い出野郎Aチーム / ROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRA(feat. UA、中納良恵、トータス松本) / 角野隼斗 / Superorganism / 石野卓球 / and more



※Altin Gunの「u」はウムラウト付き、DE DE MOUSEは頭2つのEにアキュートアクセント付きが正式表記。