MAN WITH A MISSIONの特別番組「超逆境クイズバトル!! MAN WITH A MISSION 99人の壁」が、明日5月26日(木)20:00よりYouTubeで配信される。

「超逆境クイズバトル!! MAN WITH A MISSION 99人の壁」はマンウィズが本日5月25日にニューアルバム「Break and Cross the Walls II」をリリースしたことを記念して企画された番組。フジテレビ系列のクイズ番組「超逆境クイズバトル!! 99人の壁」が全面協力しており、マンウィズとゲストアーティストがクイズバトルを繰り広げる。MCはダイスケはん(マキシマム ザ ホルモン)、“天の声”は茂木淳一が担当。スタジオゲストとして、マンウィズと交流のあるSiM、coldrain、HEY-SMITH、04 Limited Sazabys、サンボマスターらのメンバーが登場するほか、東京スカパラダイスオーケストラ、10-FEET、ストレイテナーがVTR出演する。

なお、この番組は5月26日(木)22:00よりスペースシャワーTVのLINE LIVEにて見逃し配信が実施される。

超逆境クイズバトル!! MAN WITH A MISSION 99人の壁

配信日時:2022年5月26日(木)20:00~

配信URL:https://youtu.be/hfruZBZ8_cQ

見逃し配信日時:2022年5月26日(木)22:00~

見逃し配信URL:https://live.line.me/channels/52/upcoming/19943442

<出演者>

MC:ダイスケはん(マキシマム ザ ホルモン)

スタジオゲスト:猪狩秀平(HEY-SMITH) / 浦山一悟(ACIDMAN) / 金子ノブアキ(RED ORCA、RIZE) / 木内泰史(サンボマスター) / GEN(04 Limited Sazabys) / 近藤洋一(サンボマスター) / 櫻井誠(Dragon Ash) / JESSE(The BONEZ、RIZE)/ N∀OKI(ROTTENGRAFFTY)/ NOBUYA(ROTTENGRAFFTY) / MAH(SiM) / Masato(coldrain) / 松田晋二(THE BACK HORN) / MAKKIN(GOOD4NOTHING) / 山口隆(サンボマスター) / U-tan(GOOD4NOTHING)

VTR出演:ストレイテナー / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ