3児の母・藤本美貴、出産後の苦労を語る「寝られないのってこんなに地獄なんだな」

女優・すみれと、双子タレント・広海が美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMの番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。4月24日(日)~5月8日(日)の3週にわたり、藤本美貴さんがゲストに登場!今回は、4月24日(日)放送内容を紹介。子育てで“一番しんどかった時期”について語りました。(すみれが産休中のため、今週は、広海とともに広海の双子の兄弟・深海がMCを務めました)広海:藤本さんのお子さんは、何歳になったんですか?藤本:長男が10歳、長女が6歳、次女がもうちょっとで2歳半かな。広海:もうすぐハッピーな3歳になるんですね!藤本:そう、ハッピーな3歳になります!2歳を過ぎたら、大変な時期は越えて、けっこう好き勝手やっているというか(笑)。広海:一番しんどい、寝たいのに眠れない時期は越えたんですね!藤本:越えた! 一番寝られないのは生まれたてから3ヵ月間でしたね。深海:それはどういうことですか?藤本:“赤ちゃんって、こんなに寝ないの!?”っていう状況でした。子どもは朝と夜が分かっていないんですよ。深海:へぇ! 本当に!藤本:病院にいたときは、起こさないと全然起きなかったのに、家に帰ってきてからは、朝~昼間はずっと寝ていて、逆に夜中は全然寝なくて。ひとりにしておくと泣くからずっと抱っこしてる。でも、3ヵ月を超えると朝と夜が分かってくるみたい。広海:赤ちゃんのなかでも、ちゃんとルーティンができてくるのね。藤本:そう! それからは昼間でも5時間とか寝てくれるようになりました。深海:お腹のなかって暗いから、時差ボケみたいになっているんですかね?広海:あんた、なにを言ってんのよ(笑)!?深海:ほら、お腹にいたときは昼とか夜とか関係なく生きていたから。藤本:たしかに、それはあるかもしれない(笑)。広海:僕らのまわりのお母さんたちは、初めてお子さんが生まれて、それこそ、その3ヵ月を経験した人たちはみんな「もう一生無理!」って言うんですよ。藤本:それは本当(笑)!広海:でも、あなたは3人も!藤本:ハハハ(笑)!広海:子どもを授かるたびに、3カ月はきちんと眠れない生活を続けるわけじゃないですか?藤本:でも“これは私が頑張るしかない!”と思いました。広海:もう根性論なのね。藤本:そう(笑)。広海:やっぱりすごい!藤本:旦那さんに手伝ってもらったりとかもあると思いますけど。あと、2人目からは“寝られないのは3カ月”って分かっているから頑張れます。広海:逆にね! もう大体のつらさが分かったから。藤本:そう! だって私、1人目のときに、赤ちゃんって“飲んでは寝る”ってイメージだったから、“どうせ産休中は暇だろうから、ミシンデビューしちゃおう”とか思ってミシンを買ったけど、結局1回も使わなかったもん(笑)。広海:大変過ぎて(笑)。藤本:そう! もう“なに言ってんの!?”って感じ(笑)。ミシンなんかやってる暇なんてまったくない。広海:そういうときは、どうやって乗り切ったの? もちろん根性論はあると思うんですけど。藤本:昼だろうが夜だろうが、赤ちゃんが寝ているときは、一緒に寝るのが一番!広海:なるほど! 赤ちゃん合わせね!藤本:それがベスト! それしかない。広海:とにかく寝ないと駄目なんですね。藤本:“寝られないのってこんなに地獄なんだな”って思うので(笑)。深海:かわいそう(笑)。広海:(※)今この番組のMCのすみれが産休中で、もうそろそろ赤ちゃんが生まれる頃なんですが。※この回の放送時点では妊娠中の段階でしたが、4月30日(月)に自身のインスタグラムで第1子を出産したことを報告しました。藤本:出産が大変さのピーク、みたいな感じだけど、本当は、その出産からの3ヵ月間がピーク。出産は終わりがあるんです。痛みもどれだけ長くても2日ぐらいで終わるんですよ。でもその後、3カ月の地獄が待ってるんです(笑)。広海:やめて(笑)。ミキティさん、地獄って(笑)。深海:お母さん、地獄とか言わないで(笑)。藤本:それぐらい本当に大変なの(笑)。私は1人目を生んだときに、みんなから、この3ヵ月間をハッピー、ハッピーみたいに聞いていて、この3カ月の大変さを誰も教えてくれてなかったから。でも、この3ヵ月間を乗り越えると徐々にラクになってくるから「とにかく3カ月は頑張って!」って。広海:もう本当に3ヵ月だけだからって。藤本:そうそうそう!広海:どうにか気合いでね(笑)!<番組概要>番組名:KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30amパーソナリティ:すみれ、広海番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/