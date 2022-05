JFA(日本サッカー協会)は25日、『天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会』2回戦のテレビ放送&JFATVでの配信予定を発表した。

なお、JFATVでは、2回戦全試合のハイライトを配信する予定となっている。

【NHK BS1】

▼6月1日(水)19:00~21:00

ベガルタ仙台[J2] vs. Honda FC[アマチュアシード]@ユアスタ

【BS スカパー!】

▼6月1日(水)17:50~21:20

川崎フロンターレ[J1] vs. 札幌大学[北海道代表]@等々力

【スポーツライブ+】

▼6月1日(水)18:50~22:20

浦和レッズ[J1] vs. 福島ユナイテッドFC[福島県代表]@浦和駒場

【JFATV】

▼6月1日(水)18:50〜21:00

セレッソ大阪[J1] vs. 関西大学[大阪府代表]@ヨドコウ

横浜F・マリノス[J1] vs. 鈴鹿ポイントゲッターズ[三重県代表]@ニッパツ

柏レイソル[J1] vs. 筑波大学[茨城県代表]@三協F柏