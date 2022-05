堀越耕平原作によるアニメ「僕のヒーローアカデミア」が、サンリオキャラクターズのコラボ第2弾商品が登場。あそびファクトリーの公式通販サイトでは、6月1日まで予約を受け付けている。

第1弾コラボに引き続き、緑谷出久はポチャッコ、爆豪勝己はバッドばつ丸、麗日お茶子はマイメロディ、飯田天哉はシナモロール、轟焦凍はタキシードサム、切島鋭児郎はウィアーダイナソアーズ、蛙吹梅雨はけろけろけろっぴ、オールマイトはハローキティ、相澤消太はチョコキャットとコラボ。またエンデヴァーとポムポムプリン、ホークスとあひるのペックル、死柄木弔とぐでたま、荼毘とハンギョドン、トガヒミコとクロミ、トゥワイスとおさるのもんきちという全15の組み合わせのイラストを使用したグッズがラインナップされた。

あそびファクトリー公式通販サイトでは、7月下旬から順次発送予定。また7月8日から開催される「『僕のヒーローアカデミア×サンリオキャラクターズ』コラボ先行フェア第2弾 in東急ハンズ」にて先行販売されたのち、7月下旬より全国のアニメショップなどで順次発売される。

(c)堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会 (c) 2022 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN