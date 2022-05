スマホRPG「咲う(わらう) アルスノトリア」のTVアニメ化が決定。「咲う アルスノトリア すんっ!」のタイトルで7月6日よりTOKYO MX、BS日テレにて放送開始される。

「咲う アルスノトリア」は、魔法学園を舞台に教師と少女たちが物語を紡ぐ、ニトロプラス原作のRPG。アニメ化情報は、本日5月25日に配信された「コラボタイトル解禁記念!『咲う アルスノトリア』魔法学園放送部~サプライズ発表もお届けスペシャル~」にて発表された。

メインキャストはアプリと同じく、アルスノトリア役を久野美咲、メル役を花井美春、小アルベール役を富田美憂、ピカトリクス役を幸村恵理、アブラメリン役を松井恵理子が担当。またティザービジュアルにはアニメオリジナルキャラクターも描かれた。詳細は6月に発表予定だ。さらに「咲う アルスノトリア すんっ!」のコミカライズとノベライズが決定。コミカライズ版は6月9日発売の月刊ドラゴンエイジ7月号(KADOKAWA)にてスタートし、ノベライズ版はファミ通文庫から出版される。

TVアニメ「咲う アルスノトリア すんっ!」

放送情報

TOKYO MX:2022年7月6日(水)毎週水曜23:00~

BS日テレ:2022年7月6日(水)毎週水曜24:00~

スタッフ

原作:ニトロプラス

原案:一肇(ニトロプラス)

メインキャラクター原案:大塚真一郎

監督:龍輪直征

シリーズ構成・脚本:後藤みどり

キャラクターデザイン:岸田隆宏

音楽制作:ポニーキャニオン

アニメーション制作:ライデンフィルム

製作:咲う アルスノトリア すんっ!製作委員会

キャスト

アルスノトリア:久野美咲

メル:花井美春

小アルベール:富田美憂

ピカトリクス:幸村恵理

アブラメリン:松井恵理子

ほか

(c)Smile of the Arsnotoria the Animation Partners