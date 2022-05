観月ありさ、Novelbright書き下ろし曲「サジタリウス」MV公開

観月ありさが、2022年6月15日発売のデビュー30周年記念アルバム『Ali30』より「サジタリウス」のMVを公開した。

本楽曲は5人組ロックバンド・Novelbrightによる書き下ろし。疾走感のある爽やかなロックナンバーで、観月ありさとNovelbrightという異色の組み合わせでこそ生まれた新鮮かつ洗練された作品になっている。

MV内ではディープフェイクと呼ばれる合成技術を用い、現在の観月ありさと、デビュー当時の観月ありさが共演し、過去と現在がクロスオーバーする内容となった。

さらに、6月15日に発売されるアルバムには、島袋優 (BEGIN)作曲、多和田えみ作詞の「ありきたりなキセキ」をはじめ多種多様な楽曲を収録。ボーナストラックには2021年末に放送された自身主演のドラマ『奪い愛、高校教師』の主題歌にもなり、12月29日に配信リリースされた楽曲「TOO SHY SHY BOY!(TK SONG MAFIA MIX)」も収録される。

・Novelbright 沖聡次郎コメント:

今回、楽曲提供させていただいた「サジタリウス」は今までの観月ありささんのイメージを良い意味で壊せればいいなという思いで楽曲を制作しました。

Novelbrightが得意とするシンフォニック×ロックサウンドと観月ありささんの歌声が調和し、想像以上に本当に素晴らしい作品になったと思います!

「サジタリウス」が沢山の人に届くことを楽しみにしています!

<リリース情報>

観月ありさ

デビュー30周年記念アルバム『Ali30』

発売日:2022年6月15日(水)

=収録曲=

-CD-

1. prologue

2. Always Alright

3. Goodbye My Lonely

4. SUNAO

5. Nobody else

6. ありきたりなキセキ

7. mint leaf

8. Psychedelic

9. Umbrella

10. THIS LOVE

11. Someday

12. サジタリウス

13. epilogue

【Bonus Track】

14. mint leaf(Seiho Remix)

15. TOO SHY SHY BOY!(TK SONG MAFIA MIX)

-Blu-ray-

1. サジタリウス -Music Video-

2. サジタリウス -Music Video Behind The Scenes-

【Bonus Track】

3. TOO SHY SHY BOY!(TK SONG MAFIA MIX) -Music Video-

4. TOO SHY SHY BOY!(TK SONG MAFIA MIX) -Music Video Behind The Scenes-

[CD+Blu-ray]

品番:AVCT-10207/B

価格:4400縁(税込)

[CD ONLY]

品番:AVCT-10208

価格:3300縁(税込)

https://avex.lnk.to/sagittarius

観月ありさ 公式Instagram:https://www.instagram.com/alisa_mizuki/?hl=ja