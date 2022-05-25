SOIL&"PIMP"SESSIONS、SKY-HIとのコラボ曲ライブティザー映像公開

SOIL&”PIMP”SESSIONSが、ラッパー、プロデューサーのSKY-HIとのコラボ曲「シティオブキメラ feat. SKY-HI」を2022年5月25日に配信リリースした。

配信リリースを記念して、先日、埼玉・秩父で初開催された「LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL」で初披露となったライブ映像のティザーも公開。本映像は初公開となる。

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また、SOIL&"PIMP"SESSIONSが、2022年6月9日にリリースするオリジナルフルアルバム『LOST IN TOKYO』の全容が公開された。

収録楽曲は、向井秀徳とのコラボ曲「ピンクの女 feat. 向井秀徳」、本日配信開始となったSKY-HIとのコラボ曲「シティオブキメラ feat. SKY-HI」のほか、バンドの現在のホームタウンである東京からインスピレーションを受けたインスト曲10曲を収録。バンドの思い入れのある街の地名などがタイトルに盛り込まれ、た全12曲が収録される。

＜リリース情報＞

SOIL&"PIMP"SESSIONS

「シティオブキメラ feat. SKY-HI」

配信日：2022年5月25日（水）

※音楽ストリーミングサービス：Apple Music、LINE MUSIC、Spotify、YouTube Music、Amazon Music Unlimited、AWA、KKBOX、Rakuten Music、TOWER RECORDS MUSIC

https://jvcmusic.lnk.to/chimera

SOIL&"PIMP"SESSIONS

オリジナルフルアルバム『LOST IN TOKYO』

発売日：2022年6月8日（水）

【初回限定盤】

（CD＋DVD）

品番：VIZL-2060

価格：4950円（税込）

【通常盤】

（CD）

品番：VICL-65701

価格：3300円（税込）

=CD収録曲=（初回限定盤、通常盤共通）

1. Introduction ”LOST IN TOKYO”

2. Meiji-Jingumae ʻHarajukuʼ

3. シティオブキメラ feat. SKY-HI

4. Todoroki

5. Valley of The Light

6. Ring Route 7

7. Funky Pongi

8. ピンクの女 feat. 向井秀徳

9. Riverflow

10. Generation Tree

11. King and Condor

12. Limeʼs Dream

DVD収録内容（初回限定盤付属）

●”Lost in Tokyo” Studio Session at Victor Studio 302st

1. King and Condor

2. Limes Dream

3. Todoroki

4. Ring Route 7

●Livestreaming from Victor Studio 302st （2022/03/24）

1. Valley of The Light

2. Meiji-Jingumae ”Harajuku”

3. ピンクの女 feat. 向井秀徳

＜ライブ情報＞

「SOIL&”PIMP”SESSIONS -LOST IN TOKYO- Release Party」

2022年6月11日（土）、12日（日）ブルーノート東京

※SKY-HI（12日（日）のみ出演）

時間：

[1st]OPEN 16:00 / START 16:45

[2nd]OPEN 18:30 / START 19:30

http://www.bluenote.co.jp/jp/artists/soilandpimp-sessions/

チケット：発売中

「SOIL&”PIMP”SESSIONS -LOST IN TOKYO- RELEASE PARTY ”LOST IN OSAKA”」

2022年6月15日（水）大阪・BILLBOARD LIVE OSAKA

時間：

[1st]OPEN 17:30 / START 18:30

[2nd]OPEN 20:30 / START 21:30

http://www.billboard-live.com/pg/shop/show/index.php?mode=detail1&event=13437&shop=2

チケット：発売中

「SOIL&”PIMP”SESSIONS -LOST IN TOKYO- RELEASE PARTY ”LOST IN YOKOHAMA”」

2022年7月1日（金）神奈川・BILLBOARD LIVE YOKOHAMA

時間：

[1st]OPEN 17:00 / START 18:00

[2nd]OPEN 20:00 / START 21:00

http://www.billboard-live.com/pg/shop/show/index.php?mode=detail1&event=13503&shop=4

チケット：Club BBL 会員先行 2022年6月1日（水）12:00～

一般予約受付開始 2022年6月8日（水）12:00～

SOIL&"PIMP"SESSIONS 公式HP：https://www.jvcmusic.co.jp/soilpimp/