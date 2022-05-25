SOIL&"PIMP"SESSIONS、SKY-HIとのコラボ曲ライブティザー映像公開

SOIL&”PIMP”SESSIONSが、ラッパー、プロデューサーのSKY-HIとのコラボ曲「シティオブキメラ feat. SKY-HI」を2022年5月25日に配信リリースした。
配信リリースを記念して、先日、埼玉・秩父で初開催された「LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL」で初披露となったライブ映像のティザーも公開。本映像は初公開となる。
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また、SOIL&"PIMP"SESSIONSが、2022年6月9日にリリースするオリジナルフルアルバム『LOST IN TOKYO』の全容が公開された。
収録楽曲は、向井秀徳とのコラボ曲「ピンクの女 feat. 向井秀徳」、本日配信開始となったSKY-HIとのコラボ曲「シティオブキメラ feat. SKY-HI」のほか、バンドの現在のホームタウンである東京からインスピレーションを受けたインスト曲10曲を収録。バンドの思い入れのある街の地名などがタイトルに盛り込まれ、た全12曲が収録される。
＜リリース情報＞
SOIL&"PIMP"SESSIONS
「シティオブキメラ feat. SKY-HI」
配信日：2022年5月25日（水）
※音楽ストリーミングサービス：Apple Music、LINE MUSIC、Spotify、YouTube Music、Amazon Music Unlimited、AWA、KKBOX、Rakuten Music、TOWER RECORDS MUSIC
https://jvcmusic.lnk.to/chimera
SOIL&"PIMP"SESSIONS
オリジナルフルアルバム『LOST IN TOKYO』
発売日：2022年6月8日（水）
【初回限定盤】
（CD＋DVD）
品番：VIZL-2060
価格：4950円（税込）
【通常盤】
（CD）
品番：VICL-65701
価格：3300円（税込）
=CD収録曲=（初回限定盤、通常盤共通）
1. Introduction ”LOST IN TOKYO”
2. Meiji-Jingumae ʻHarajukuʼ
3. シティオブキメラ feat. SKY-HI
4. Todoroki
5. Valley of The Light
6. Ring Route 7
7. Funky Pongi
8. ピンクの女 feat. 向井秀徳
9. Riverflow
10. Generation Tree
11. King and Condor
12. Limeʼs Dream
DVD収録内容（初回限定盤付属）
●”Lost in Tokyo” Studio Session at Victor Studio 302st
1. King and Condor
2. Limes Dream
3. Todoroki
4. Ring Route 7
●Livestreaming from Victor Studio 302st （2022/03/24）
1. Valley of The Light
2. Meiji-Jingumae ”Harajuku”
3. ピンクの女 feat. 向井秀徳
＜ライブ情報＞
「SOIL&”PIMP”SESSIONS -LOST IN TOKYO- Release Party」
2022年6月11日（土）、12日（日）ブルーノート東京
※SKY-HI（12日（日）のみ出演）
時間：
[1st]OPEN 16:00 / START 16:45
[2nd]OPEN 18:30 / START 19:30
http://www.bluenote.co.jp/jp/artists/soilandpimp-sessions/
チケット：発売中
「SOIL&”PIMP”SESSIONS -LOST IN TOKYO- RELEASE PARTY ”LOST IN OSAKA”」
2022年6月15日（水）大阪・BILLBOARD LIVE OSAKA
時間：
[1st]OPEN 17:30 / START 18:30
[2nd]OPEN 20:30 / START 21:30
http://www.billboard-live.com/pg/shop/show/index.php?mode=detail1&event=13437&shop=2
チケット：発売中
「SOIL&”PIMP”SESSIONS -LOST IN TOKYO- RELEASE PARTY ”LOST IN YOKOHAMA”」
2022年7月1日（金）神奈川・BILLBOARD LIVE YOKOHAMA
時間：
[1st]OPEN 17:00 / START 18:00
[2nd]OPEN 20:00 / START 21:00
http://www.billboard-live.com/pg/shop/show/index.php?mode=detail1&event=13503&shop=4
チケット：Club BBL 会員先行 2022年6月1日（水）12:00～
一般予約受付開始 2022年6月8日（水）12:00～
SOIL&"PIMP"SESSIONS 公式HP：https://www.jvcmusic.co.jp/soilpimp/