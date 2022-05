AKB48本田仁美 初センター曲『元カレです』で「年末には大きな舞台に立てたらいいな」

AKB48の本田仁美さんが、5月24日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。5月18日(水)リリースのニューシングル『元カレです』について、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭の質問に答えました。本田仁美さんは、2021年に日韓合同のガールズグループ・IZ*ONEでの活動を終えAKB48に復帰。今回の『元カレです』では、初のセンターを務めています。こもり校長:本田先生がセンターを務める『元カレです』が現在発売中ですが……自分がセンターになるというのはどうでしたか?本田:AKBに入って8年経つんですけど、8年前の自分はまさかAKBのセンターに立てるなんて想像もできていませんでした。あらためてすごくうれしいなと思いますし、本当に未来ってわからないなって。だから、これからもいろんなことに挑戦していきたいです。こもり校長:『元カレです』というタイトルも、いままでとは違う感じですよね。本田:そうですね。歌詞も、元カノに対して未練たらたらな元カレという、男性目線で歌った曲なんです。そこも新しいのかなと思います。こもり校長:しかも、ダンスもすごいですよね。BTSの『Butter』の振り付け制作にも携わったGANMI先生が、振り付けしたんですよね?本田:そうなんですよ。今回のダンスは、いままでにないジャンルだなと思います。私がセンターで周りにいる19人のメンバーを操っているような振りだったり、全員がパンツの衣装でキックをしたり。アイドルってスカートひらひらでかわいく踊る、というイメージがあると思うんですけど、その概念を覆すような楽曲だと思います。こもり校長:たしかに、力強さも感じるよね。ぺえ教頭:センターは気持ちいい?本田:パって揃うと気持ちいいです。ぺえ教頭:そうよね。後ろに柏木由紀がいるんだもんね(笑)。こもり校長:大先輩ですよね!?本田:由紀さん、大先輩です!ぺえ教頭:しびれるわね(笑)。本田:しびれますね。気が引き締まります!(笑)。こもり校長:あらためて、今回の『元カレです』は本田先生にとってどういう楽曲ですか?本田:2022年最初のシングルでもありますし、私が初めてセンターを務めさせていただいた楽曲でもあるので……この楽曲で、年末には大きな舞台に立てたらいいなと思います。またこの楽曲をきっかけに、AKBに興味を持ってくれる方が1人でも増えたらうれしいなと思います。本田:ラップに初めて挑戦したんですけど、私は声がけっこう高いので、かわいく聞こえちゃわないように、かっこよく歌う努力をしました。ぺえ教頭:覚悟の1曲という感じはするよね。AKB48としても、本田仁美としても。本田:そうですね。新しい自分を見せられる……。ぺえ教頭:さっきの(コメントも)よかったよね。『年末に向けて』っていうね。向かう場所は、決まっているんですよね。本田:去年は悔しい思いがあったので、この曲でまた頑張れたら。ぺえ教頭:その素直な言葉が聞けてうれしいわ。こもり校長:そうだね。やっぱり覚悟の表れでしょうね。本田先生が日本では経験できないようなことをいろいろ経験して戻ってきて、グループ自体もすごく締まったと思うんです。本田:いやいやいや……。こもり校長:僕、びっくりしましたよ。シングルは59枚目らしいですよ。その(歴史がある)中で、他のメンバーも正直ピリっとしたと思うんです。「自分も頑張んないと」って。ぺえ教頭:そうね。こもり校長:でも一丸となっているから、今回の『元カレです』がいままでと違う切り口になっているし、エネルギーも感じるし……本当に本田先生がキーパーソンですよ。本田:ありがとうございます……!ぺえ教頭:本当にそうね。私はもっと本田仁美の欲が見たい!本田:欲を!?(笑)。ぺえ教頭:もっと欲を見せて!本田:わかりました。任せてください!全員:(笑)。放送中には、GENERATIONS from EXILE TRIBEのメンバーであるこもり校長が、『元カレです』のダンスバージョン動画を見た感想を伝え、本田さんとダンスの練習について語る時間もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/