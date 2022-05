GANG PARADEが本日5月25日にニューアルバム「WELCOME TO GANG PARADE」をサプライズで配信リリースした。

もともとGANG PARADEは7月13日リリースのニューシングル「シグナル」を本日先行配信すると告知していた。しかし配信が始まったのは「シグナル」を含む25曲入りのアルバム。今作には新曲のほか、「Plastic 2 Mercy」「Happy Lucky Kirakira Lucky」「GANG PARADE」などの人気曲や、GANG PARADEのメンバーが分裂して昨年まで活動していたPARADISES、GO TO THE BEDSの楽曲も収録されている。全楽曲は13人体制のボーカル再編集、追加録音、リマスタリングが施された「13SOUL ver.」となっている。新曲「シグナル」のミュージックビデオは本日21:00にYouTubeでプレミア公開される。

またジャケットのアートワークはGO TO THE BEDS、PARADISES作品のジャケットを多数手がけた田中秀幸が担当。Apple Musicでのジャケットや、SpotifyのCanvas、「シグナル」MVのプレミア公開前の待機画面では、ジャケットに描かれたキャラクターが動く姿を見ることができる。

GANG PARADE「WELCOME TO GANG PARADE」収録曲

01. シグナル

02. PARADE GOES ON(13SOUL ver.)

03. Period(13SOUL ver.)

04. Plastic 2 Mercy(13SOUL ver.)

05. UNIT(13SOUL ver.)

06. pretty pretty good(13SOUL ver.)

07. Happy Lucky KiraKira Lucky(13SOUL ver.)

08. QUEEN OF POP(13SOUL ver.)

09. sugar(13SOUL ver.)

10. FOUL(13SOUL ver.)

11. Beyond the Mountain(13SOUL ver.)

12. GANG PARADE(13SOUL ver.)

13. BREAKING THE ROAD(13SOUL ver.)

14. CAN'T STOP(13SOUL ver.)

15. LAST(13SOUL ver.)

16. ブランニューパレード(13SOUL ver.)

17. らびゅ(13SOUL ver.)

18. GOOD NIGHT(13SOUL ver.)

19. Don't go to the bed(13SOUL ver.)

20. BRIGHT FUTURE, YOUR SMILE(13SOUL ver.)

21. 現状間違いなくGO TO THE BEDS(13SOUL ver.)

22. ENVIES(13SOUL ver.)

23. 赤ちゃん(13SOUL ver.)

24. PARADISES RETURN(13SOUL ver.)

25. OK(13SOUL ver.)

GANG PARADE THE GREATEST SHOW TOUR(※終了分は割愛)

2022年5月29日(日)福岡県 DRUM Be-1

2022年6月3日(金)広島県 広島CLUB QUATTRO(※振替公演)

2022年6月4日(土)静岡県 LiveHouse 浜松 窓枠

2022年6月9日(木)愛知県 名古屋CLUB QUATTRO

2022年6月18日(土)宮城県 Rensa

2022年6月19日(日)北海道 札幌PENNY LANE24

2022年6月24日(金)大阪府 梅田CLUB QUATTRO

2022年6月30日(木)東京都 LIQUIDROOM