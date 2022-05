7月23日と24日に茨城・国営ひたち海浜公園で行われる野外フェス「LuckyFM Green Festival」の出演アーティスト第3弾が発表された。

「LuckyFM Green Festival」はひたち海浜公園にて毎年開催されていた「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」の会場移転発表を受けて立ち上げられた新フェスティバル。今回の発表では23日にIvy to Fraudulent Game、Creepy Nuts、PUFFY、ヤユヨ、24日にJASMINE、SIRUP、水曜日のカンパネラ、SPECIAL OTHERS、TOOBOE、般若の出演がアナウンスされた。

各プレイガイドでは6月5日まで、チケットの第3次先行販売を実施中。また駐車券の第1次販売も先着順にて行われている。

LuckyFM Green Festival'22

2022年7月23日(土)茨城県 国営ひたち海浜公園

<出演者>

Ivy to Fraudulent Game / 杏里 / 石井竜也 / Creepy Nuts / ゴールデンボンバー / SKY-HI / Novelbright / PUFFY / BRAHMAN / マカロニえんぴつ / MAN WITH A MISSION / ヤユヨ / Lucky Kilimanjaro / RIP SLYME / and more



2022年7月24日(日)茨城県 国営ひたち海浜公園

<出演者>

AKLO / ALI / ¥ellow Bucks / JP THE WAVY / JASMINE / ジャパニーズ マゲニーズ / SIRUP / 水曜日のカンパネラ / SPECIAL OTHERS / SOIL&"PIMP"SESSIONS / t-Ace / DJ LEAD / TOOBOE / BAD HOP / 般若 / 13ELL / yama / Lunv Loyal / and more