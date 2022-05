米Activisionは5月24日(現地時間)、YouTubeに「Artwork Reveal - Call of Duty: Modern Warfare II」と題した動画を公開し、FPSゲーム「Call of Duty」シリーズの最新作『Call of Duty: Modern Warfare II』を10月28日から発売すると明らかにした。

今回発表されたCall of Duty: Modern Warfare IIは、2019年に提供が始まった「Call of Duty: Modern Warfare」の続編にあたるタイトル。タスクフォース141が世界中から招集を受け、サイモン・ゴースト・ライリー、ジョン・プライス大尉、カイル・ギャズ・ギャリック、ジョン・ソープ・マクタビッシュ、アレハンドロ・ヴァルカスなど馴染みのベテラン兵士が登場。新たな伝説となるであろう極秘任務にあたるとしている。