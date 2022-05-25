スポーツ×ストリートカルチャー×音楽フェス「YOKOHAMA URBAN SPORTS FESTIVAL 2022」が横浜で開催

2022年6月4日～5日、スポーツ×ストリートカルチャーフェス「YOKOHAMA URBAN SPORTS FESTIVAL 2022」が横浜にて入場無料で開催される。スケートボードやBMX、ブレイキンやパルクールなど、全6種目の世界的プレーヤーたちが2日間に渡り会し、STUTS、どんぐりず、FNCY、tofubeats などが出演する音楽ライブも充実。

6月4日(土)、5日(日)に、横浜赤レンガ倉庫で日本最大級アーバンスポーツの祭典「YOKOHAMA URBAN SPORTS FESTIVAL 2022」が開催される。アーバンスポーツの世界的プレーヤーが一堂に会し、エキシビションや国内大会が開催されるだけでなく、マーケットプレイス、ワークショップ、ミュージックライブ、今年初開催を迎える全エリア入場無料の「スポーツ×ストリートカルチャー」フェスだ。

2021年夏、日本人選手の活躍で一躍人気となった新競技のスケートボードやBMX、今新たに注目されているブレイキンやパルクールなど、全6種目の世界的プレーヤーたちが2日間に渡り一堂に会す。各競技のエキシビションをはじめ、各競技ごとの国内大会も実施。その他、キッズ向けのコンテンツやマーケットプレイス、ワークショップやミュージックライブなど、様々な視点から楽しめるスポーツ×ストリートカルチャーフェスとなっている。

渋谷のライブハウスSpotify O-EASTがプロデュースしたミュージックステージの全ラインアップが発表された。

初日4日(土)には、連続ドラマ『大豆田とわ子と三人の元夫』の主題歌でも話題になったSTUTS、川崎出身のトラックメイカー / プロデューサー / ラッパー / DJと多岐に渡って活動するJJJ、ISSUGI /仙人掌/ Mr.PUGによるヒップホップユニットMONJU、熊本出身のラッパー / ビデオグラファー SPARTAがライブで出演。DJには原島”ど真ん中”宙芳 とdooooが出演する。

翌日5日(日)は、ZEN-LA-ROCK / G.RINA / 鎮座DOPENESSからなるユニットFNCY、先日、ニューアルバム『REFLECTION』を発表したばかりのtofubeats、ウィットにあふれるグルーヴとディープなサウンドで中毒者を続出させているどんぐりず、東京のアンダーグラウンドシーンで注目を集めるシンガー LilLeise But Goldがライブ出演し、DJとしてはKM、shakke-n-wardaa がライアンアップされている。

YOKOHAMA URBAN SPORTS FESTIVAL 2022 （略称：YUSF）

会場：横浜赤レンガ倉庫 イベント広場・赤レンガパーク （住所：神奈川県横浜市中区新港1-1）

日程：6月4日(土)・5日(日) 両日ともOPEN 10:00 CLOSE 21:00

入場料：無料

MUSIC LIVE LINEUP

6/4(SAT) START : 15:15

LIVE：JJJ / MONJU / SPARTA / STUTS

DJ：原島”ど真ん中”宙芳 / doooo(CreativeDrugStore)

6/5(SUN) START : 15:30

LIVE：どんぐりず / FNCY / tofubeats / LilLeise But Gold

DJ：KM / shakke-n-wardaa

主催：YOKOHAMA URBAN SPORTS FESTIVAL 2022 実行委員会

協賛：GoPro / 六甲バター株式会社 / FIJI Water / Manhattan Portage / ChargeSPOT / KIBACOWORKS /

BRIEFING / カシオ計算機株式会社 / JOYSOUND

協力：一般社団法人ARK LEAGUE / 有限会社 OVER THUMPZ / 株式会社 I AM / 株式会社PKM /

FINEPLAY / BEAMS SPORTS / Fanatics Japan G.K.

後援：横浜市市民局 / J-WAVE 81.3FM

企画制作：株式会社横浜赤レンガ / 株式会社シブヤテレビジョン / 株式会社ローソンエンタテインメント /

株式会社乃村工藝社 / 株式会社グリーンルーム / 株式会社ZETA

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