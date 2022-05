かわいいミニソフビのカプセルトイVAGに第31弾登場！

メディコム・トイがプロデュースするミニソフビのカプセルトイVAG(ヴァイナルアーティストガチャ)の最新弾、SERIES 31が6月に発売される。

VAGはアーティストのオリジナルソフビや、オリジナルキャラのソフビをラインナップしたカプセルトイのシリーズ。一部例外があり、漫画などのキャラやPVCムクのアイテムもラインナップされることがある。

アーティスト系ソフビをお手頃な値段で購入できることから好評で、通常弾のみで31弾が発売される人気シリーズとなっている。

なお、基本的に販売機ごとに種類が分けられており、例えばかえぐるみの販売機からはかえぐるみのカラーバリエーションしか出ないようになっている。

(C) KAE TANAKA (C) kuronekodesign (C) HEADLOCKSTUDIO (C) SisimaruMomo

VAG(VINYL ARTIST GACHA) SERIES 31

販売元:プレステージ

企画・製造:メディコム・トイ

1回500円(税込)

2022年6月発売予定

カプセルトイのミニソフビ。今回は「かえぐるみ」「BLACK CAT ROBIN」「Sad LilDiablo」「ウラミーつらみ」の全4種、各5色。各全高約6センチ。

ちなみにBLACK CAT ROBINはアーティストグループ「黒ねこ意匠」のオリジナルキャラクターで、メディコム・トイからグッズが発売されたこともある。

(問)プレステージ:www.prestage.co.jp

メディコム・トイではVAG以外にも数多くのソフビを発売・プロデュースしている。ここではその新製品の情報をお届けしよう。

(C) 石森プロ・東映

原作版 仮面ライダー(扉絵カラー・マスク取れ仕様)、さそり男(新色)+ミニソフビ、シラキュラス、イエロージャガー(新色)+ミニソフビ

発売元:メディコム・トイ

各1万1000円、8580円(シラキュラス)(全て税込)

2022年9月下旬発送予定

東映特撮のヒーローや敵キャラをレトロソフビ化する「東映レトロソフビコレクション」の新作。左から原作版『仮面ライダー』のヒーロー、『仮面ライダー』のショッカー怪人2種、『人造人間キカイダー』のダーク破壊ロボット。各全高約24センチ、ミニソフビは各全高約12センチ。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2022年5月24日(火)00:00から2022年6月30日(木)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) ゆでたまご

ネプチューンマン、ゴールドマン

発売元:ファイブスタートイ

各8800円(税込)

2022年10月発送予定

漫画『キン肉マン』の超人をレトロデフォルメでソフビ化する、ファイブスタートイの「ノスタルジックソフビコレクション リ・ボーン」の新作。7thシリーズの第1弾となる。各全高約25センチ。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2022年5月24日(火)00:00から2022年6月30日(木)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) KADOKAWA TNHN/1999

平成ガメラ(G3)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(税込)

2022年8月発送予定

ソフビ作家・安楽安作の新作。『ガメラ3 邪神<イリス>覚醒』のガメラをレトロデフォルメでソフビ化。全高約26センチ。

メディコム・トイ オフィシャルブログ(http://www.medicomtoy.co.jp/blog/)にて2022年5月24日(火)00:00から2022年6月10日(金)23:59まで申し込みを受け付け、抽選販売。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

VAGの販売店は限られているため、カプセルトイ売り場を闇雲に探しても見つけることは難しい。

プレステージのHPで販売店を調べるといいだろう。トップページに最新のVAGの画像が載っており、それをクリックするとリストのページに行ける。

また、プレステージの直営店「がちゃ処」に当たってみるのもいいかもしれない。

実店舗は4カ所、オンラインショップもあり、VAGの過去弾も一部販売されている。

>>>メディコム・トイのソフビ新作画像を全部見る(画像4点)

<問い合わせ先>

メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。