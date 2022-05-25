玉木宏、川口春奈、志尊淳、松本まりか、滝藤賢一、吉田鋼太郎、稲森いずみ、竹中直人らが24日、『極主夫道 ザ・シネマ』 公開直前祭に登場。夏祭りの定番、輪投げをチーム対抗で行うなど、まさに“お祭り騒ぎ”なイベントとなった。
映画『極主夫道 ザ・シネマ』6月3日（金）全国の映画館で公開
配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
©︎2022「極主夫道 ザ・シネマ」製作委員会
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🎬志尊淳、“体を張ったシーン”で監督に不満爆発！？色気たっぷりの浴衣姿もお見逃しなく『極主夫道 ザ・シネマ』 公開直前祭
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🎬川口春奈、松本まりかの「はーちゃんねる」言及を阻止！？しかし直後に自ら「はーちゃんねるにね」と潔く宣言『極主夫道 ザ・シネマ』 公開直前祭
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