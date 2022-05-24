イングランドサッカー協会（FA）は24日、6月のUEFAネーションズリーグに臨むイングランド代表のメンバーを発表した。
イングランド代表はリーグAのグループ3。6月は、4日に敵地でハンガリー代表、7日に敵地でドイツ代表、11日にホームでイタリア代表、14日にホームでハンガリー代表と対戦する。
ギャレス・サウスゲート監督はFWハリー・ケイン（トッテナム）らを順当に招集。また、DFジェームズ・ジャスティン（レスター）とFWジャロッド・ボーウェン（ウェストハム）の2人が初選出された。
一方、DFエリック・ダイアー（トッテナム）やDFタイロン・ミングス（アストン・ヴィラ）、MFジェームズ・マディソン（レスター）、FWエミール・スミス・ロウ（アーセナル）、FWオリー・ワトキンス（アストン・ヴィラ）らは落選。また、MFジョーダン・ヘンダーソン（リヴァプール）もメンバーから外れたが、サウスゲート監督は「彼は32歳で、今季は60試合以上に出場した。彼についてこれ以上知る必要はない」と、休養が理由だと説明している。
イングランド代表のメンバー27名は以下の通り。
▼GK
ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）
ニック・ポープ（バーンリー）
アーロン・ラムズデール（アーセナル）
▼DF
トレント・アレクサンダー・アーノルド（リヴァプール）
コナー・コーディ（ウルヴァーハンプトン）
マーク・グエイ（クリスタル・パレス）
リース・ジェームズ（チェルシー）
ジェームズ・ジャスティン（レスター）
ハリー・マグワイア（マンチェスター・U）
ジョン・ストーンズ（マンチェスター・C）
フィカヨ・トモリ（ミラン／イタリア）
キーラン・トリッピアー（ニューカッスル）
カイル・ウォーカー（マンチェスター・C）
ベン・ホワイト（アーセナル）
▼MF
ジュード・ベリンガム（ドルトムント／ドイツ）
コナー・ギャラガー（クリスタル・パレス）
メイソン・マウント（チェルシー）
カルヴィン・フィリップス（リーズ）
デクラン・ライス（ウェストハム）
ジェームズ・ウォード・プラウズ（サウサンプトン）
▼FW
タミー・アブラハム（ローマ／イタリア）
ジャロッド・ボーウェン（ウェストハム）
フィル・フォーデン（マンチェスター・C）
ジャック・グリーリッシュ（マンチェスター・C）
ハリー・ケイン（トッテナム）
ブカヨ・サカ（アーセナル）
ラヒーム・スターリング（マンチェスター・C）