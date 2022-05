可愛いが過ぎる！進化版「リラックマライト」＆クッション超癒やしなお部屋ができちゃう☆

サンエックスの人気キャラクター・リラックマのかわいくて便利なインテリアグッズが新登場! 新生活にもぴったりなライト&クッションが、2022年5月31日よりローソン限定で発売される。

累計65万部突破の宝島社のお部屋ライトシリーズ「リラックマライト」が進化してやってくる!

さらにお部屋に愛らしさと癒やしを与えてくれること間違いなしの可愛い「リラックマクッション」も登場する。

昨年発売し、大反響だった「リラックマお部屋ライト」の機能をアップデートし、パッケージも新たに登場!

リラックマがちょこんと座った姿がとってもキュートなこのライト。シリコン製でぷにぷにの質感にも癒やされること間違いなしだ。

リラックマがまるで呼吸をしているように光がゆっくり明滅する「やすらぎモード」や約1時間後に自動でオフになるタイマーなど機能性も抜群。コードレスなので場所を選ばず使うことができる。

さらに今回はコリラックマも登場!

イチゴを抱えた姿がとってもかわいいデザイン。ちょっぴり開いたお口もキュート。

リラックマとコリラックマ2つ並べてインテリアとして飾るのもオススメで写真映えもばっちり♪

そしてまるで ”ぬいぐるみ” のような、ふわふわの手ざわりがたまらない、「リラックマのクッション」も必見。裏側にはブラウンのチェック柄のタグがちらり。大人っぽいアクセントになっており、厚さはたっぷり約10cm。

ころんとした形状なので、抱き心地も抜群♪ デスクワークの際に椅子の背にあてたり、お昼寝をするときの枕代わりにしたりと使い方はいろいろ。そのままソファに置けばインテリアとしてもかわいいのでおすすめです☆

『リラックマお部屋ライトBOOK Special ver.』『コリラックマお部屋ライトBOOK』は2490円(税込)、『リラックマもふもふクッションBOOK』は2519円(税込)。

いずれも2022年5月31日発売、お取り扱いはローソン、HMV、HMV&BOOKS online、宝島チャンネルで販売などで行われる。

