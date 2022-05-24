氏家ト全原作による劇場アニメ「劇場版 生徒会役員共2」が、5月30日20時35分よりABEMAのアニメLIVE2チャンネルで無料配信されると明らかに。併せてTVアニメ1期および2期、「劇場版 生徒会役員共」、OVAも同日5月30日の8時30分より順次無料配信される。
これは「劇場版 生徒会役員共2」が、5月30日よりABEMAプレミアムにて見放題独占先行配信されることに合わせて実施される企画。ほかの「生徒会役員共」シリーズも同時に見放題配信がスタートする。無料配信の詳細なスケジュールは下記のリストにて確認を。
「劇場版 生徒会役員共2」無料配信
配信：ABEMA アニメLIVE2チャンネル
日時：2022年5月30日（月）20:35～、23:05～、25:35～ ※6月5日（日）23:59までアーカイブ視聴が可能。
TVアニメ「生徒会役員共」無料配信
配信：ABEMA アニメLIVE2チャンネル
日時：2022年5月30日（月）8:30～、5月31日（火）8:25～ ※6月5日（日）23:59までアーカイブ視聴が可能。
TVアニメ「生徒会役員共＊」無料配信
配信：ABEMA アニメLIVE2チャンネル
日時：2022年5月30日（月）14:00～、5月31日（火）13:55～ ※6月5日（日）23:59までアーカイブ視聴が可能。
「劇場版 生徒会役員共」無料配信
配信：ABEMA アニメLIVE2チャンネル
日時：2022年5月30日（月）19:30～、22:00～、24:30～ ※6月5日（日）23:59までアーカイブ視聴が可能。
「生徒会役員共 番外編」無料配信
配信：ABEMA アニメLIVE2チャンネル
日時：2022年6月6日（月）8:30～ ※放送後1週間はアーカイブ視聴が可能。
「生徒会役員共＊ 番外編」無料配信
配信：ABEMA アニメLIVE2チャンネル
日時：2022年6月6日（月）12:30～ ※放送後1週間はアーカイブ視聴が可能。