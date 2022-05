『攻殻機動隊 SAC_2045』草薙素子を作中衣装でフィギュア化！

フリューは、高品質ホビーブランド「F:NEX(フェネクス)」の新商品として、WEBアニメ『攻殻機動隊 SAC_2045』より「草薙素子 1/7スケールフィギュア」の発売を決定した。

1989年に士郎正宗により発表された原作コミック『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』を起源とし、アニメーション、ハリウッド実写映画など様々な作品群が展開されている「攻殻機動隊」。

シリーズ最新作『攻殻機動隊 SAC_2045』は、『攻殻機動隊 S.A.C.』シリーズを手掛けた神山健治と、『APPLESEED』シリーズなどの荒牧伸志によるダブル監督で贈る注目作だ。

謎の存在 "ポスト・ヒューマン" が新たな脅威となった近未来を舞台に、全身義体のサイボーグ、草薙素子が公安9課を率いて電脳犯罪に立ち向かう予測不能な物語が描かれる。

2020年にシーズン1が配信され、2022年5月23日(月)より待望のシーズン2がNetflixにて全世界独占配信開始。その鮮烈なSFアクションと、時代を予見した先鋭的な世界観とドラマによって、新たなファンを獲得している。

この度「F:NEX」では、主人公・草薙素子を作中の衣装でフィギュア化。ツヤのある前下がりボブヘアーと緋色の瞳、ミステリアスな表情に艶のあるピンクの唇など、キャラクターの持つ魅力を余すことなく表現すべく徹底的にこだわっている。

衣装はボディースーツの光沢やシワ、パンツの陰影はもちろん、ブーツやホルスター、首元につながるケーブルの柔らかなたわみなど細部に至るまで丁寧に造形・彩色。ボディースーツによって強調された手足の長さや筋肉質な体つきなどから、特出した身体能力の高さを感じさせる逸品だ。

また、「F:NEX」オリジナルデザインとなる台座が作品の世界観を一層引き立てる。

傭兵部隊を率いるクールでミステリアスな少佐をぜひ手元で堪能してほしい。

(C)士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊2045製作委員会