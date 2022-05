ゴッホの名画がレゴに！絵画が3D化大人レゴ 「星月夜」

レゴジャパンよりファンのアイデアが商品化されるレゴ(R) アイデアシリーズよりゴッホの名画を再現した「レゴ(R) アイデア ゴッホ 『星月夜』」を2022年6月1日(水)より販売開始される。

本セットは、香港在住のレゴ(R)ファンであるトルーマン・チェンさんが「レゴ(R)アイデア プラットフォーム」に投稿した作品をもとに、ニューヨーク近代美術館(MoMA)と共同で制作したもの。

ゴッホが1889年に描いた名画「星月夜」をレゴ(R)ブロックで三次元に再現しており、ゴッホの印象的な筆致と色遣いに強くこだわっている。

また、ゴッホのミニフィギュアには、絵筆、パレット、イーゼル、そしてタイルに描かれたミニペインティングが付属しており、アームに装着することでゴッホが絵を描いている様子を表現することも可能だ。

この複雑なセットは、立てて飾ることも、吊り下げ機能を用いて壁に飾ることもできる。

「星月夜」は、ゴッホが12カ月間滞在したフランスのサン・レミのサンポール・ド・モーゾール修道院の窓からの眺めにインスピレーションを得た作品。世界で最も有名なポスト印象派作品の一つであり、1935年にMoMAに最初に展示されて以来、来館者の人気を集めている。

アートがお好きな方は、絵の具のパレットをレゴ(R)ブロックに持ち替えて、世界で最も有名な傑作のひとつを再現してみてはいかがだろうか。

「レゴ(R)アイデア ゴッホ 「星月夜」」は、ピース数2316個で価格は2万280円(税込/希望小売価格)。

完成時のサイズは幅約38cm、奥行12cm、高さ28cm。発売日は2022年6月1日(水)となっている。

LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. (C)2022 The LEGO Group.