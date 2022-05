アウトドアで大活躍♪ 『トムとジェリー』キャンプグッズ

マリモクラフトは、ワーナー ブラザース ジャパン合同会社 ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、アウトドアにぴったりの『トムとジェリー』のキャンプシリーズを5月中旬より販売中だ。

『トムとジェリー』は1940年に生まれたアメリカの人気アニメーション作品で、日本でも1964年にテレビ初放送。イエネコのトムとネズミのジェリーが巻き起こすドタバタ劇を描く。2021年3月には映画『トムとジェリー』が全国公開された、今尚愛される作品だ。

爽やかな気候でお出かけが楽しくなるシーズンがやってきた!

この季節にぴったりの「トムとジェリー』のキャンプシリーズから、シェラカップ、プレート、マグカップが登場!

ポップなトムとジェリーのイラストをさりげなくレイアウトし、年代、性別を問わないデザインに仕上げられたアイテム。デザイン性だけでなく、レジャーで使いやすい機能性も兼ね備えている。

シェラカップは目盛り付きで調理にも活躍でき、プレートはスタッキングが可能で、かさばる心配もない。

すべてステンレス製で油汚れを落としやすく、軽量なため持ち運びに便利なシリーズだ。

自宅でアウトドア気分を味わいながら使用してもgood!

トムとジェリーと一緒にこの夏を楽しもう♪

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s22)