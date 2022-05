Mrs. GREEN APPLE「表情がいっぱい」新曲『ダンスホール』の先行配信スタート

Mrs. GREEN APPLEが、TOKYO FMのレギュラー番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」に出演。7月8日(金)リリースのミニアルバム『Unity』から、「君を知らない」と「Part of me」、「ダンスホール」を紹介しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」5月23日(月)放送分)――リスナーのメッセージ【ミセス先生こんばんは! 7月に出るアルバム『Unity』完全生産限定盤を予約中です! 最近バイトを始めたので、初めての給料で買おうと思っています! ライブも当たって行けることになったので、CDについてくるTシャツ着ていきます! ファンのみなさんと一緒に団結して楽しいライブにしたいです!】(16歳男性)藤澤涼架 (Key):嬉しいね~! 初めての自分のバイトのお金で。若井滉斗 (Gt):めちゃくちゃ嬉しいですわ!大森元貴 (Vo/Gt):それは嬉ちぃな~!若井:トラックも解禁されましたから。藤澤:『Unity』!大森:いっぱいいろんなとこで流れてる曲だったりは、もう曲名出てますけども。今回新たに、「君を知らない」と「Part of me」という楽曲をね。若井:そうですね!大森:どういう楽曲になってるのか、楽しみにしててほしいですけど。「君を知らない」とかは、やっぱちょっとこう……僕はすごい好きだね~!若井・藤澤:ああ~!大森:「あっ……そうなのに、このタイトルなんだ!」みたいな。若井:……うわっ、そこまで言っちゃうんだぁ!大森:言っちゃうよね!若井:やばいよね、ほんとにね!大森:「Part of me」も……これはさぁ、もうほんっとに苦しかった! 生みの苦しみだったな。藤澤:そうね。大森:ぜひ、大事に届いたら嬉しいなぁって思います!大森:さぁそして、このあと(24日)の0時から、新曲「ダンスホール」の先行配信がスタートします!藤澤:やった~!大森:どうですか? やっぱりアッパーな曲ですし、ちょっとこう……ファンクな!藤澤:ウキウキしちゃうね。若井:踊り出しちゃうような感じだね!大森:レコーディングも楽しかったね!藤澤:楽しかった! アッパーなんだけど、実はコードがすごく……いろんな瞬間に変わってて。表情がいっぱいあるのよ!大森:歌詞にリンクしてね。若井:そうそうそう!藤澤:そういうところも、雰囲気も楽しんでほしいなと思う!大森:それでは、Mrs. GREEN APPLEで、聴いてください!3人:「ダンスホール」!この日の放送では、5月19日に誕生日を迎えた藤澤涼架へのお祝いメッセージを紹介。新曲「ダンスホール」を、配信に先立ち途中までオンエアしました。この楽曲は、4月よりフジテレビ系『めざまし8』テーマ曲に起用されています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/