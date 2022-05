ヤッター！『ストV』ピンク服の春麗が全高77センチのスタチューに

人気対戦格闘ゲーム『ストリートファイターV』の春麗(チュンリー)が、人気の高いピンクコスチュームで立体化、全高約77センチの大型スタチューになった。プライム1スタジオの10周年記念限定アイテムの1つだ。

春麗はカプコンの対戦格闘ゲーム『ストリートファイター』シリーズに登場する女性格闘家。

初出は『ストリートファイターII』、父の仇を追う女性刑事として登場した。中国拳法の達人で、必殺技は百烈脚、スピニングバードキック、気功拳など。

格好良さとかわいらしさ、ゲームキャラとしての使いやすさから人気が出て、対戦格闘ゲームの女性キャラを代表する存在となり、現行の『ストリートファイターV』でも活躍している。

通常のコスチュームは青だが、ピンクは2Pカラーとして『ストリートファイターII'』から登場、ファンにはなじみ深いカラーバリエーションである。

プライム1スタジオは日本のスタチュー・フィギュアメーカー。2012年の設立以来、実写映画版『トランスフォーマー』や、アメリカンコミックス系実写映画、アニメ、特撮、漫画などのキャラクターを精密な大型スタチューで再現し、話題を呼んだ。以来大型スタチューの分野では確固たる存在感を示し、日本ではほぼ追随する者のない独自の地位を築いている。

今回の「プレミアムマスターライン ストリートファイターV 春麗-チュンリー-ピンクコスチューム リミテッド版」は、同社の10周年記念アイテムの1つ。すでに登場している通常版(青コスチューム)のカラーバリエーションとなる。全高約77センチ。

何度も調色を繰り返し、ゲーム中のカラーリングを実現。ゲームのイメージを忠実に再現しながら、立体物としてのリアリティも併せ持つピンク。ぜひそのビビッドさをお楽しみいただきたい。

頭部パーツは2種類。リアル素材を採用したタイツ、アイコニックな腕輪とシューズなど、他のパーツもこだわりの出来栄え。気の流れをカタチにしたエフェクトや、彼女のステージを思わせる特製ベースもディスプレイを盛り上げる。

プライム1スタジオは「ゲームにおける女性格闘家の地位を確立し、今なお華麗に戦い続ける春麗。10周年だからこそ実現した人気のカラーリング、彼女のクンフーとともにお贈りします!」とコメントを寄せている。

