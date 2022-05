THE BAWDIES、新EPよりリード曲「STAND!」MVプレミア公開

THE BAWDIESが、2022年5月25日に発売する新作EP『FREAKS IN THE GARAGE – EP』より、リード曲「STAND!」のMVを発売日の21時にプレミア公開する。

本楽曲は、EP発売に先立ち、現在先行配信されている。荒々しく骨太なロックンロールの真髄が詰まった一曲。MVは、無機質なガレージで掻き鳴らす渾身のロックンロールを詰め込んだ作品となった。

また、「STAND!」MVプレミア公開直前の5月25日20時半より、THE BAWDIESオフィシャルアカウントにてリリース記念インスタライブを開催する。今回のインスタライブには、今作の全映像制作を担当した渡部フランケンもゲストとして参加。今作の制作開始から完成までを追った様々なトークが予定されている。

<リリース情報>

THE BAWDIES

新EP『FREAKS IN THE GARAGE – EP』

発売日:2022年5月25日(水)発売

【完全生産限定盤(CD+DVD)】

品番:VIZL-2059

価格:3520円(税込)

=CD収録曲=

1. ROCKIN FROM THE GRAVE

2. STAND!

3. PINCH ME

4. BIP BOP BOOM

=DVD収録内容=

タイトル:FRANKEN MOVIE Ⅲ -THE BIRTH OF ”FREAKS IN THE GARAGE”-

