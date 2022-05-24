5月28日（土）に読売テレビで5時間5分にわたり生放送される音楽特番「カミオト－上方音祭－」のタイムテーブルが発表された。
「カミオト－上方音祭－」はアーティストによるパフォーマンスはもちろん、トーク、お笑い、アニメ主題歌特集などさまざまな企画を届ける大型音楽特番。オンエア開始から13:00までにJO1、flumpoolらが出演し、13:00から15:00まではアニメ主題歌特集が展開される。15:00から16:00はINI、乃木坂46ら、16:00から17:00はAぇ! group、BE:FIRSTらがパフォーマンスを披露する。
読売テレビ「カミオト－上方音祭－」
2022年5月28日（土）11:55～17:00
11:55～13:00
・青山テルマ
・上沼恵美子
・香西かおり
・倖田來未
・JO1
・ハラミちゃん
・flumpool
13:00～14:00
名作アニメ主題歌SP
・熊木杏里
・SHE'S
・SCANDAL
・西川貴教
・ファーストサマーウイカ
14:00～15:00
名作アニメ主題歌SP
・Aぇ! group
・大塚愛
・岡崎体育
・キュウソネコカミ
・なにわ男子
・西川貴教
・ハラミちゃん
・BiSH
15:00～16:00
・INI
・NMB48
・大塚愛
・小杉竜一（ブラックマヨネーズ）
・コブクロ
・Da-iCE
・乃木坂46
・FANTASTICS from EXILE TRIBE
16:00～17:00
・asmi
・Aぇ! group
・倖田來未
・ZILLION
・白間美瑠
・Novelbright
・ハラミちゃん
・BE:FIRST
・堀内孝雄
※生放送につき放送内容などが変更になる場合あり