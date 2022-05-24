5月28日（土）に読売テレビで5時間5分にわたり生放送される音楽特番「カミオト－上方音祭－」のタイムテーブルが発表された。

「カミオト－上方音祭－」はアーティストによるパフォーマンスはもちろん、トーク、お笑い、アニメ主題歌特集などさまざまな企画を届ける大型音楽特番。オンエア開始から13:00までにJO1、flumpoolらが出演し、13:00から15:00まではアニメ主題歌特集が展開される。15:00から16:00はINI、乃木坂46ら、16:00から17:00はAぇ! group、BE:FIRSTらがパフォーマンスを披露する。

読売テレビ「カミオト－上方音祭－」

2022年5月28日（土）11:55～17:00

11:55～13:00

・青山テルマ

・上沼恵美子

・香西かおり

・倖田來未

・JO1

・ハラミちゃん

・flumpool

13:00～14:00

名作アニメ主題歌SP

・熊木杏里

・SHE'S

・SCANDAL

・西川貴教

・ファーストサマーウイカ

14:00～15:00

名作アニメ主題歌SP

・Aぇ! group

・大塚愛

・岡崎体育

・キュウソネコカミ

・なにわ男子

・西川貴教

・ハラミちゃん

・BiSH

15:00～16:00

・INI

・NMB48

・大塚愛

・小杉竜一（ブラックマヨネーズ）

・コブクロ

・Da-iCE

・乃木坂46

・FANTASTICS from EXILE TRIBE

16:00～17:00

・asmi

・Aぇ! group

・倖田來未

・ZILLION

・白間美瑠

・Novelbright

・ハラミちゃん

・BE:FIRST

・堀内孝雄



※生放送につき放送内容などが変更になる場合あり