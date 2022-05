10月29日に神奈川・ぴあアリーナMMでライブイベント「tvk・ぴあ 50th anniversary LIVE 2022 ~感謝のカタチ~」が開催される。

このイベントは、テレビ神奈川の開局50周年とぴあの創業50周年を記念して企画されたもの。第1弾出演アーティストとして、木村カエラ、湘南乃風、私立恵比寿中学、SPECIAL OTHERS、DISH//、PUFFYの出演が決定した。

チケットぴあでは6月7日23:59まで、本公演のチケット先行予約を受付中。税込9500円の指定席チケットのほかに、税込13500円の特典Tシャツ付きVIP指定席チケットが用意されている。

tvk・ぴあ 50th anniversary LIVE 2022 ~感謝のカタチ~

2022年10月29日(土)神奈川県 ぴあアリーナMM

OPEN 11:00 / START 12:00

<出演者>

木村カエラ / 湘南乃風 / 私立恵比寿中学 / SPECIAL OTHERS / DISH// / PUFFY / and more