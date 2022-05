YOASOBIが8月20、21日に開催される音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2022」舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)2日目のMOUNTAIN STAGEでヘッドライナーを務めることが発表された。

昨年12月に東京・日本武道館で初の有観客ライブを2日間にわたって開催し、「FUJI ROCK FESTIVAL '22」や「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022」「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2022 in EZO」といった各地の野外フェスに出演が決定しているYOASOBI。「SUMMER SONIC」では、The Offspring、Ken Yokoyama、Fishbone、All Time Low、04 Limited Sazabys、The Linda Lindasも出演するMOUNTAIN STAGEに登場し、パフォーマンスを披露する。

なお「SUMMER SONIC 」の公式SNSでは、明日5月25日からチケット一般発売日の5月28日まで、「SONICMANIA」もしくは「SUMMER SONIC」関連の新たな情報を発信予定。

SUMMER SONIC 2022

TOKYO

2022年8月20日(土)千葉県 ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

<出演者>

MARINE STAGE

The 1975 / King Gnu / Maneskin / The Libertines / マキシマム ザ ホルモン / リナ・サワヤマ / ビーバドゥービー / Mrs. GREEN APPLE / Novelbright



MOUNTAIN STAGE

MAN WITH A MISSION / The Offspring / ザ・クロマニヨンズ / Fishbone / All Time Low / BLUE ENCOUNT / 渋谷すばる / The Linda Lindas



SONIC STAGE

セイント・ヴィンセント / ケイシー・マスグレイヴス / Aimer / Vaundy / Awesome City Club / Squid / CHAI



BEACH STAGE

KIRINJI / TAHITI 80 / never young beach / 変態紳士クラブ / サンボマスター / chilldspot / yonawo



PACIFIC STAGE

HYDE / Fear, and Loathing in Las Vegas / BAND-MAID / RAISE A SUILEN / WONFU / リーガルリリー / ソリ



2022年8月21日(日)千葉県 ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

<出演者>

MARINE STAGE

ポスト・マローン / ONE OK ROCK / ミーガン・ジー・スタリオン / WANIMA / ヤングブラッド / The Struts / THE ORAL CIGARETTES / BE:FIRST



MOUNTAIN STAGE

Primal Scream presents Screamadelica Live / ASIAN KUNG-FU GENERATION / Kula Shaker / milet / TOMORROW X TOGETHER / Inhaler / Easy Life / 優里



SONIC STAGE

カーリー・レイ・ジェプセン / CL / ENDRECHERI / 女王蜂 / グリフ / ちゃんみな / セイレム・イリース / 羊文学



BEACH STAGE

秦基博 / STUTS / iri / chelmico / Def Tech / Omoinotake / モノンクル



PACIFIC STAGE

ジコ / 岡崎体育 / きゃりーぱみゅぱみゅ / OZI / Novel Core / KANDYTOWN / カン・ダニエル / Liella!

OSAKA

2022年8月20日(土)大阪府 舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)

<出演者>

OCEAN STAGE

ポスト・マローン / ONE OK ROCK / ミーガン・ジー・スタリオン / ヤングブラッド / The Struts / BE:FIRST



MOUNTAIN STAGE

Kasabian / ASIAN KUNG-FU GENERATION / Kula Shaker / milet / TOMORROW X TOGETHER / Inhaler / Easy Life



SONIC STAGE

カーリー・レイ・ジェプセン / CL / きゃりーぱみゅぱみゅ / ゲスの極み乙女。 / グリフ / ちゃんみな / セイレム・イリース

2022年8月21日(日)大阪府 舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)

<出演者>

OCEAN STAGE

The 1975 / King Gnu / Maneskin / The Libertines / My Hair is Bad / リナ・サワヤマ / ビーバドゥービー / Mrs. GREEN APPLE



MOUNTAIN STAGE

YOASOBI / The Offspring / Ken Yokoyama / Fishbone / All Time Low / 04 Limited Sazabys / The Linda Lindas



SONIC STAGE

セイント・ヴィンセント / ケイシー・マスグレイヴス / Nulbarich / Sparks / Awesome City Club / Squid / ALI



※Maneskinの「a」はリング符号付きが正式表記。

※OZIの「O」はストローク記号付きが正式表記。