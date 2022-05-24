8月6、7、11、12、13日に千葉・千葉市蘇我スポーツ公園で開催される野外フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022」の出演アーティストが追加発表された。

今回追加されたのは6日のおいしくるメロンパン、NEE、マカロニえんぴつ、7日のTHE KEBABS、四星球、なきごと、My Hair is Bad、11日のAwich、スキマスイッチ、NUMBER GIRL、12日のUVERworld、打首獄門同好会、SIX LOUNGE、13日のkobore、サイダーガール、櫻坂46、TOTALFATの17組。アプリ・Jフェスでは、イベントのチケット第2次先行予約を5月30日16:00まで受け付けている。

ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022

2022年8月6日（土）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

秋山黄色 / [Alexandros] / おいしくるメロンパン / クリープハイプ / Saucy Dog / the shes gone / SUPER BEAVER / 須田景凪 / NEE / マカロニえんぴつ / Mrs. GREEN APPLE / yama / YOASOBI / Lucky Kilimanjaro / 緑黄色社会 / and more



2022年8月7日（日）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

KANA-BOON / King Gnu / THE KEBABS / ズーカラデル / 四星球 / TETORA / なきごと / BiSH / フジファブリック / フレデリック / My Hair is Bad / milet / miwa / and more



2022年8月11日（木・祝）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

Awich / 9mm Parabellum Bullet / スキマスイッチ / sumika / Tempalay / 10-FEET / NUMBER GIRL / 04 Limited Sazabys / BLUE ENCOUNT / MY FIRST STORY / マキシマム ザ ホルモン / 優里 / and more



2022年8月12日（金）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

ACIDMAN / UVERworld / 打首獄門同好会 / THE ORAL CIGARETTES / OKAMOTO'S / G-FREAK FACTORY / SIX LOUNGE / -真天地開闢集団-ジグザグ / Fear, and Loathing in Las Vegas / FOMARE / HEY-SMITH / Base Ball Bear / Lenny code fiction / ONE OK ROCK / and more



2022年8月13日（土）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

神はサイコロを振らない / kobore / サイダーガール / 櫻坂46 / サンボマスター / DISH// / TOTALFAT / ポルカドットスティングレイ / Mr.ふぉるて / MONGOL800 / ヤバイTシャツ屋さん / RAISE A SUILEN / and more