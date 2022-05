トニーとペッパー、最後の戦いの姿をアクションフィギュア化！

映画『Avengers: ENDGAME』(邦題『アベンジャーズ/エンドゲーム』)に登場したIRON MAN Mark85(アイアンマン・マーク85)とIRON MAN Rescue Suit(アイアンマン・レスキュースーツ)がメディコム・トイのアクションフィギュアMAFEX(マフェックス)になった。それぞれ装着者であるトニー・スタークとヴァージニア・"ペッパー"・ポッツの素顔も付属する。

アイアンマンはマーベルコミックス及びそれを実写映画化したMCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)のヒーロー。会社社長にして発明家のトニー・スタークがパワードスーツを纏って変身する。

ペッパーのあだ名を持つヴァージニア・ボッツはトニーの秘書であり、後に彼と結婚した。レスキュースーツは彼女専用にトニーが作ったパワードスーツだ。

まずは今回が情報初出しとなるレスキュースーツの方からご紹介しよう。

(C) 2022 MARVEL

MAFEX IRON MAN Rescue Suit

発売元:メディコム・トイ

9680円(税込)

2023年5月発売予定

『アベンジャーズ/エンドゲーム』に登場したアイアンマン・レスキュースーツをアクションフィギュアで再現。全高約15センチ。

頭部パーツ3種。背面フラップ展開再現パーツ、ドローンユニットパーツ、エフェクトパーツ付属。

背面には「RESCUE」の文字。「0049」はスーツの通し番号でマーク49に当たることを示す。

マーク85の方は以前にも紹介したが、発売が近づいたのと、今回素顔パーツの写真が追加されたので、あらためてご覧に入れよう。

(C) 2022 MARVEL

MAFEX IRON MAN MARK85 (ENDGAME Ver. )

発売元:メディコム・トイ

1万4080円(税込)

2022年6月発売予定

『アベンジャーズ/エンドゲーム』に登場したアイアンマンスーツをアクションフィギュア化。全高約16センチ。

表情パーツ3種。インフィニティ・ストーンがはまったナノ・ガントレットも付属する。

(C) 2022 MARVEL

背中には「ナノ・ライトニング・リフォーカサー」をセット可能。飛行・攻撃エフェクトパーツも付属する。「エナジーブレード」「クローブラスター」「エナジーシールド」等、各種武器パーツが豊富に付属。

肩アーマーが金色で全体的に筋肉をイメージしたなめらかなデザインになっている。原作コミックス初期のマーク3や、活躍期間の長かったマーク4に似た印象のスーツだ。

MAFEXはアメコミ関連のラインナップが豊富なシリーズで、アイアンマン以外のMCUキャラや、マーベル原作以外のキャラもラインナップされている。引き続きその新作情報をお届けしよう。

(C) 2022 MARVEL

MAFEX DOCTOR STRANGE(Infinity War Ver.)

発売元:メディコム・トイ

1万4080円(税込)

2022年7月発売予定

映画『Avengers: Infinity War』(邦題『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』)に登場したドクター・ストレンジをアクションフィギュア化。全高約16センチ。

マントは布製で端にワイヤー入が入っており、形状を固定できる。生地の模様もシルクプリントによりリアルに再現。魔法陣や魔術剣など劇中を再現できる各種エフェクトパーツが付属する。

表情パーツ2種。千手観音を彷彿とさせるオプションパーツ付属。ハンドパーツも、魔法を使う際の独特な指の構えのものが付属している。

アガモットの眼(ペンダント)は開・閉2種が付属。

THE BOYS TM (C) 2022 Sony Pictures Television Inc. and Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved.

MAFEX BLACK NOIR

発売元:メディコム・トイ

9680円(税込)

2023年5月発売予定

アメコミ原作のTVドラマ『THE BOYS(TM)』(邦題『ザ・ボーイズ』)より、ヒーローチームSEVENのメンバーであるブラック・ノワールがアクションフィギュアになって登場。

特徴的な漆黒のスーツは各部のツヤを変えてリアルに再現。

ナイフや茶道具等、印象的なパーツに加え、シーズン2冒頭戦闘シーンで強烈な印象を残した「ナキーブ」の頭部パーツも付属する。

ブラック・ノワールの正体はドラマ版ではいまだ謎である。原作版ではそこに重要な秘密が隠されているのだが、ドラマ版が同じ設定になるかどうかはファンの注目ポイントの1つとなっている。

>>>MAFEX新作の情報を全部見る(画像66点)

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。